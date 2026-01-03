女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍

韓國搞笑藝人朴娜萊近日因涉及職場欺凌及非法醫療而宣布全面停工，日前她又再被爆黑材料，她被指曾與男性「玩車震」，更強逼兩名經理人旁觀交歡過程。

朴娜萊被指行車時與男性發生關係

據韓媒報道，朴娜萊前經理人於上月18日向首爾市就業勞動廳江南分廳提交了陳情書，當中提及朴娜萊曾在與兩名經理人同車趕通告時，竟於開車途中在後座與男性發生性行為，經理人表示：「當時我們坐在駕駛座和副駕駛座，因為車輛是密閉空間，無法逃避或離開現場。朴娜來利用自己是雇主的地位，強逼我們親眼目睹並親耳聽到這種令人不快的行為。」

朴娜萊被指車震期間狂踢駕駛座

此外，經理人更透露朴娜萊在與該男性交歡過程中，反復用腳踢駕駛座，嚴重干擾正在駕車的經理人，形容這種情況非常危險，幾乎釀成重大交通事故。此外，朴娜萊前經理人今日（3日）向法院申請對朴娜萊的房地產進行假扣押，並預告將提出損害賠償訴訟，指控其特殊傷害、職場欺凌、性騷擾、代替處方、拖延支付個人費用等多項違法行為。

南韓勞動廳將就此事在本月內向前經理人進行事實確認，朴娜萊則尚未對有關指控回應。但早前她以恐嚇未遂罪名對前經理人提出起控，並指控前經理人在設立個人法人後，以代理費名義挪用資金。

朴娜萊疑注射減肥藥成癮

而SBS新聞節目《好奇的故事Y》昨晚（2日）亦專題報道了涉嫌向朴娜萊作非法醫療的「注射阿姨」A女士的內幕，更訪問了一位註冊藥劑師，揭露A女士可能向朴娜萊注射容易打上癮的減肥藥：「據推測，它是所謂的『蝴蝶藥』，一種典型的食慾抑製劑。它是一種直接作用於大腦的藥物，具有高度成癮性和依賴性，因此屬於處方藥，需要嚴格處方。」