朴娜萊道歉全面停工 豪宅竊案牽出案外案 前經理人爆欺凌內幕

韓國搞笑藝人朴娜萊近日捲入欺凌員工、非法醫療等多重爭議，形象嚴重受創。昨日，為她進行醫療注射的「注射阿姨」公開承認自己並非合法醫護人員，事件再度發酵。面對輿論壓力，朴娜萊今日透過《日刊體育》親自拍攝影片道歉，並宣布已請辭所有節目，無限期暫停演藝活動，以免繼續為合作團隊與同事帶來困擾。

朴娜萊在影片中表示，針對目前的各項指控，已採取法律途徑處理，並強調「這些問題並非取決於個人感情或關係，而應透過司法程序客觀釐清」。她承諾在此期間不再公開發言，也不會另行說明。朴娜萊沒有解釋外界的其他質疑，只提到不想因為自己而造成其他人的困擾和傷害，所以她決定暫時停止所有演藝活動，集中精力處理這些事。「感謝這麼多人關心我，為了不再引起爭議，這個影片後，我將不會再對外做任何回應。」

另一方面，娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩昨日再度爆料，指朴娜萊的前經理人指控她長期欺凌員工，而此事與她位於梨泰院、價值約55億韓圜（約2,900萬港元）的豪宅盜竊案有關。今年4月，朴娜萊住處遭竊走價值數千萬韓圜的珠寶，警方最初懷疑是熟人所為，常出入其住宅的兩名經理人及造型師因而被列為嫌疑人。當時，朴娜萊的男友（現已分手）以準備正式聘用合約為由，向兩名經理人索取個人資料，卻將其轉交警方。此舉令經理人感到背叛，因而決定揭露朴娜萊的欺凌行為。