MBC演藝大賞2025｜國民主持劉在石無懸念9度得獎 全炫茂為朴娜萊爭議致歉

「MBC演藝大賞」昨晚舉行，「國民主持」劉在石第9度獲頒「大賞」，更是他演藝生涯中第21座大賞，他揚言要拿30個大賞！《新人教練金軟景》更狂掃6獎。

珉豪＠SHINee得「全能藝人獎」

劉在石在台上發表感言：「真的不知道該怎麼表達感謝之意。剛剛還說（拿到大賞的）機率是49%，現在想想是不是該說51%才對。感謝爸媽、外父、外母，也由衷感謝羅京恩（老婆）。一起參與《玩甚麼好呢？》的 HAHA、朱宇宰，也謝謝你們。今年一起合作到現在，雖然遺憾下車，但想對朴真珠、李美珠、李伊庚說一句辛苦了，謝謝你們。」李伊庚早前爆出傳露骨短訊給一名德國籍女子，於上月退宣布退出《玩》，本月6日舉行的AAA頒獎禮，李伊庚只感謝了拍檔HAHA及朱宇宰，未有提及劉在石，引發熱議。

劉在石再稱會一路努力拿足30座「大賞」：「這是我在MBC拿到的第9座大賞。去年在其他電視台拿下第20座，這次是第21座。第一次拿到大賞是在2005年，今年是第21次，我會一路努力到第30座為止。」劉在石亦與全炫茂、張度妍、旗安84及金軟景一同獲得「年度綜藝人獎」，其中全炫茂為節目《我獨自生活》道歉，因有份演出的女星朴娜萊涉非法醫療及職場欺凌，他坦言今次出席頒獎禮覺得心情很沉重，又指節目明年會以新形式登場。

此外，節目《新人教練金軟景》狂擸6獎，包括新人獎、熱門話題獎、最佳團隊合作獎、最佳情侶獎、年度綜藝人獎及年度綜藝節目獎。韓團SEVENTEEN成員勝寬憑該節目獲頒「熱門話題獎」，另一韓團SHINee成員珉豪獲得「全能藝人獎」。

相關文章︰韓諧星朴娜萊允許「假醫生」打針涉非法用藥 被爆職場欺凌宣布停工