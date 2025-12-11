韓諧星朴娜萊允許「假醫生」打針涉非法用藥 被爆職場欺凌宣布停工

近日韓國爆出不少醜聞，繼趙震雄後，曾奪得「MBC演藝大賞」的韓國搞笑女藝人朴娜萊被爆職場欺凌前經紀人，又涉非法醫療。日前她宣布在風波解決前，會全面無限期停工。

拍片不是為了威脅

昨日節目《JTBC事件班長》再度公開前經紀人A某的最新說法，A某提到她曾拍下朴娜萊接受俗稱「注射阿姨」的注射的畫面，但強調 「不是為了威脅」，是因為怕朴娜萊出事。「注射阿姨」已被韓醫生協會證實不是註冊醫生，她涉非法醫療，將面臨最高的5年監禁。

A某表示朴娜萊常在自己家中，以及位於一山區的「注射阿姨」家中，甚至在車上注射，「她常常一邊打一邊睡覺，但「『注射阿姨』會在她睡後繼續加很多不同的藥，看了太震驚，怕出事才拍照留證。」A某還稱朴娜萊曾說過對方「看起來不像醫生，但又有點像」，似乎對該女士來歷也不清楚。

娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩亦爆料指「注射阿姨」的學歷其實只有高中程度，她本來只是在診所為客人植眼睫毛，「她假裝是整容手術的持牌專家，但她剛高中畢業。她受僱於首爾一家美容診所擔任植眼睫毛的助理。」李鎮浩再指朴娜萊未有查證「注射阿姨」是否註冊醫生或護士的行為，是不可接受的，她若果明知而故犯是不合法，警方將會進一步調查。