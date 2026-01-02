古天樂傳在內地不適入院  今日曾戴口罩「死撐」  最後缺席《尋秦記》宣傳活動

影迷期待已久電影《尋秦記》於31日除夕上映，連日來大收旺場，主角古天樂跟大班演員到處宣傳十分頻樸，今日有粉絲透過社交平台表示「突發，古天樂住院，缺席今天路演。」，於網上亦有傳古天樂今天在佛山宣傳時，仍有戴口罩現身，但之後已沒有跟大隊宣傳，疑似身體抱恙不適進院。

傳古天樂正身在內地醫院

古天樂、林峯、宣萱、白百何、苗僑偉等藝人，近日在內地不斷出席宣傳活動，但今日有粉絲於社交平台指：「突發，古天樂住院，缺席今天路演。」，隨後亦有網民爆料：「係，我去嘅嗰場，阿峯（林峯）一嚟就講Daddy抱恙嚟唔到宣傳。」

傳古天樂今天曾抱病勉強宣傳

有指今天的佛山宣傳，古天樂都有現身，但當時古天樂已戴上口罩似有不適現象，到之後的場次已經不見古天樂身影，而只剩下林峯、朱鑑然和宣萱。不少網友都大為擔心，於網上留言希望古天樂快點康復。《尋秦記》演員馬不停蹄宣傳，行程被排得滿滿，一眾演員本月4日亦會在港進行宣傳。

