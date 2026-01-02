尋秦記｜古天樂孖「螢幕情侶」宣萱拍片報喜 上映兩天火速攻陷2千萬票房

由古天樂、林峯、宣萱等原班人馬主演的電影《尋秦記》，於2025年12月31日上映，繼首日港澳開畫票房，合共錄得$11,299,366，是香港電影史上首日最高開畫票房冠軍後，昨日，2026年首日再傳來好消息，港澳累積票房已衝破2000萬大關，上映僅兩天共錄得$21,743,937，相當厲害，數字節節上升。

票房係咁升

古天樂、林峯、宣萱及朱鑑然昨晚立即派福利，拍片向觀眾報喜致謝，片中，見朱鑑然向飾演其父的古天樂（項少龍）和林峯（趙盤）遞上每人一杯檸檬茶，並説：「阿爹、大王！檸檬茶已經篤好喇！」古天樂反問：「真係篤好？」而宣萱突入鏡報喜，興奮表示：「2026年第一日有好消息同大家公布！」朱鑑然謂：「《尋秦記》喺香港嘅累計票房已經突破2千萬喇！」最後，古天樂再率領三位演員落力拉票高呼：「大家繼續支持《尋秦記》！」