Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尋秦記｜古天樂孖「螢幕情侶」宣萱拍片報喜 上映兩天火速攻陷2千萬票房

影視圈
更新時間：20:45 2026-01-02 HKT
發佈時間：20:45 2026-01-02 HKT

由古天樂、林峯、宣萱等原班人馬主演的電影《尋秦記》，於2025年12月31日上映，繼首日港澳開畫票房，合共錄得$11,299,366，是香港電影史上首日最高開畫票房冠軍後，昨日，2026年首日再傳來好消息，港澳累積票房已衝破2000萬大關，上映僅兩天共錄得$21,743,937，相當厲害，數字節節上升。

票房係咁升

古天樂、林峯、宣萱及朱鑑然昨晚立即派福利，拍片向觀眾報喜致謝，片中，見朱鑑然向飾演其父的古天樂（項少龍）和林峯（趙盤）遞上每人一杯檸檬茶，並説：「阿爹、大王！檸檬茶已經篤好喇！」古天樂反問：「真係篤好？」而宣萱突入鏡報喜，興奮表示：「2026年第一日有好消息同大家公布！」朱鑑然謂：「《尋秦記》喺香港嘅累計票房已經突破2千萬喇！」最後，古天樂再率領三位演員落力拉票高呼：「大家繼續支持《尋秦記》！」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
投資理財
7小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
6小時前
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
影視圈
10小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
11小時前
《尋秦記》上映兩日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
《尋秦記》上映三日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
社會
3小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
飲食
6小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
2026-01-01 17:44 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
12小時前
90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出
90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出
影視圈
5小時前