尋秦記丨古天樂望打破《破‧地獄》單日票房紀錄 到廣州謝票首次不在港倒數 宣萱堅拒孖古仔跳唱 : 等下一世

影迷期待已久電影《尋秦記》於31日除夕上映，今晚(30日)在尖沙咀星光大道舉行首映禮，電影總監製兼主角古天樂聯同林峯、宣萱等一眾演員出席，盛大場面吸引大批粉絲到場，更有林峯粉絲戴上兵馬俑面具高叫「大王」，惹人注目。

古天樂透露開畫日多達1460場

古天樂和宣萱受訪，談到電影預售情況，古仔指明天中港和馬來西亞同步上映，希望在大眾支持下開畫有滿意成績。問到打破《破‧地獄》千萬單日票房紀錄，古仔坦言希望，談到上映場次密過巴士班次，宣萱笑指誇張，古仔透露開畫日上映多達1460場，又預告除夕在廣州謝票，首次不在港除夕倒數，每年同家人歡度除夕，今年不帶家人上廣州，還會去其他地方宣傳。

宣萱榮幸治到古仔

談到勾起觀眾集體回憶，不少陳年考古片段翻hit，包括宣萱昔日歌舞片段，她笑言多謝這部戲，自己都忘了有此片段，現在可以收藏。問到是否情侶檔做宣傳，古仔即更正是螢幕情侶，對於網民指只有宣萱治到古仔，古仔笑言治到他是一種成就，宣萱覺榮幸。若票房大收會否孖古仔跳唱謝票，宣萱直言無可能，要等下一世，這一世遲了少少，指古仔和林峯合唱已夠，未試過有電影歌曲出多個版本，古仔指最厲害英文版《天命最高》，亦知有食肆出優惠助攻，開心獲支持。