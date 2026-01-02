逆轉上半場｜凌文龍與梁雍婷誇14歲周衹月電力足 無懼烈日下拍戲︰我哋休息匿冷氣房｜專訪

勵志喜劇電影《逆轉上半場》以逆境追夢為題材，有份演出的凌文龍、梁雍婷戲中各有要面對的難題。梁雍婷笑言現實中被家人反對入行當演員，望她找一份穩定工作；凌文龍一心報考演藝學院，原以為媽媽會反對，誰知她大表支持，令他差點忍不住爆喊。談到與一班小演員合作時，兩人即大呼小朋友精力無限，戲中要踢波，休息時也在踢波玩耍，自愧不如。

梁雍婷演母親角色

凌文龍，梁雍婷和周衹月合演《逆轉上半場》，梁雍婷、周祇月在演母女，她對於首次演戲的周衹月讚不絕口，稱開心與年輕人合作，令她有一種refresh的感覺，梁雍婷笑說：「電影主題講追逐夢想，我一開始反對個女踢波，最後都決定放手讓她去做喜歡的事。雖然阿月只有14歲，表現得十分成熟。」梁雍婷指現代父母都支持子女追夢，回想當初自己走上演員這條路時，父母不想她太辛苦，望她有穩定的工作，直到現在已接受她是一名演員。

凌文龍、梁雍婷、周衹月一同為《逆轉上半場》宣傳，接受訪問。

梁雍婷才32歲，就要演母親角色。

梁雍婷、周衹月扮演母女，笑容都幾似。

周衹月第一次拍攝電影，在《逆轉上半場》演基層小朋友。

梁詠琪超溫柔

周衹月是香港足球代表隊U16球員，也是連城公民U15和U18成員，戲中踢波的鏡頭自然難不到她。周衹月指拍攝前要接受訓練，認為最難是背劇本，導演黃柏基非常細心，有時會讓他們一班小演員自由發揮，「我和梁詠琪是表姐妹，和她對戲時有少少壓力，她是大明星，怕自己做得不好會影響她。她很溫柔，會教我點樣演得好一些。」提到她要兼顧讀書和足球，周衹稱家人支持她踢波，透露爺爺、爸爸和叔叔都有踢波── 爸爸周達亨、叔叔周達成是業餘足球員，「我從小耳濡目染。」加入球隊後，不時到不同地方比賽，「試過拍戲後也覺得有趣！」

周衹月是做戲初哥，多得凌文龍、梁雍婷等人幫助。

周衹月就讀協恩中學S3，為香港足球代表隊U16球員。

周衹月現效力球會：連城公民 U15及U18。

凌文龍一意孤行做演員

另外，凌文龍亦提到一場與梁詠琪的爆笑吵架戲，由於兩人有「身高差」，他要慢慢「升高」，「Gigi一時激動『的』我上凳！就好像對待小朋友一樣，非常好笑！」凌文龍指家人也曾反對他做演員，「我十分任性，中五會考的成績可升中六，我一心想報演藝，問過一些前輩的意見，他們都建議我先讀完中六、中七，再慢慢發展興趣。我明這道理，但個心總是有另一種想法，惟獨當我告訴媽媽我的想法時，她竟然說會永遠支持我！當時的感覺震撼過原子彈，我差點忍不住喊出來。」

凌文龍入行多年。

凌文龍表示家人的支持是他的動力。

冷氣房勁吸引

談及與幾位小演員合作，凌文龍、梁雍婷即高呼「唔夠佢哋玩」，他們形容其中一場在球場取景，天氣炎熱，球場與有冷氣的休息地方相距甚遠，大人們在休息時都躲在冷氣房，惟小演員還在猛烈太陽下切磋球技，精力無限，令幾名大人自愧不如。