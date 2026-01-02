Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何沛珈甩拖後繼續大解放 化身美人魚泳池邊蕩漾晒身材 網民：令人好有衝動

影視圈
更新時間：23:00 2026-01-02 HKT
發佈時間：23:00 2026-01-02 HKT

現年29歲的「東張女神」何沛珈，最近被東周刊獨家爆與「星三代」阮浩棕分手，結束兩年地下情，早前她出席活動時亦承認已回復單身，並稱與阮浩棕仍有保持聯絡、仍然是好朋友，現時只想專心發展事業。回復單身的她繼續「豁出去」，日前就化身美人魚在泳池邊蕩漾晒Big爆身材，向粉絲派福利。

何沛珈繼續尋歡作樂

何沛珈有份參與的TVB新節目《尋歡作樂的姐姐》將於下周一（5日）播出，節目仍未出街，她日前已「搶先」在IG和Facebook分享花絮影片，並以「海底逐浪，人間作樂」為題，發文寫道：「我2026第一個新嘅綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》1月5號就會同大家見面，希望大家多多支持！希望大家2026年「魚」樂無窮，尋歡不斷，作樂不歇」。

何沛珈人魚造型陳煒心心眼

影片中的何沛珈身穿粉色及銀色bling bling吊帶的美人魚套裝，造型夢幻得來亦不失華麗，見她泳池邊輕輕前後搖晃身體，似是練習美人魚在水中的擺動的泳姿，亦不時向鏡頭賣萌，展露其甜美笑容。不少網民都留言讚她的美人魚造型超靚：「超靚女」、「美人魚走進現實」、「最靚mermaid」、「純真美少女」、「你好可愛」、「真係令人好有衝動...」等，而陳煒、陳婉衡（現改名：陳沛汶）等都不禁心心眼。

