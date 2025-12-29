Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何沛珈開腔談前度阮浩棕認已單身X個月 7字回應「被分手」  《東周刊》獨家爆2年情玩完

影視圈
更新時間：17:26 2025-12-29 HKT
發佈時間：17:26 2025-12-29 HKT

《東周刊》最近獨家爆「東張女神」何沛珈與「星三代」阮浩棕分手，結束兩年地下情，而分手的導火線除了因聚少離多外，更有傳是TVB嚴格執行「禁愛令」，不准旗下花旦小生將戀情浮面，對於結束兩年情，兩人先後以短訊回覆《星島頭條》，均統一表示：「我哋依然係好朋友。」

何沛珈已單身半年

今日（29 日）何沛珈到尖沙咀出席TVB節目《尋歡作樂的姐姐》記者會時，何沛珈承認現在感情狀況是單身，「我諗大家可能最關心的就係我同（阮）浩宗嘅事，我哋依然係好朋友，而家我嘅感情狀況係單身。」至於是否因有傳是TVB「禁愛令」所致，她說：「無論公司也好，我們自己也好，都是想專注事業的。從來都不是別人給壓力我們，反而是我們會給壓力自己，總之就是要專注自己的工作。」至於已單身多久？她就表示是6個月內的事，現跟阮浩棕仍有聯絡，兩人依然是好朋友，又指因是事業衝刺期，所以想專注在事業方面，問到是否她提出分手？她說：「我哋兩個都有保持溝通，而家仲有聯絡。」

相關閱讀：TVB禁愛令發功！何沛珈阮浩棕兩年情斷 《東周刊》獨家直擊女方憔悴狀態突然情緒激動

何沛珈去散心因贏機票

至於早前是否因分手去曼谷散心？何沛珈指是因台慶贏了二十套機票關係，她笑指因有限期，還試過問監製是否可以去當地開節目，自己可贊助機票，問到是還需不需要去散心，她指有時間就會去，建議她送一套予甩拖的陳庭欣，何沛珈指見到對方的旅遊照都是去馬爾代夫，自己很羨慕，至於是否會送給阮浩棕？她指歡迎任何想去曼谷散心的朋友找自己。

何沛珈回應「被分手」問題

至於是否已準備好迎接新戀情？何沛珈指因稍後有其他工作，所以現在還是想先專注做好自己，更透露報了一些課程進修如英文、戲劇班等增值自己，平常也會去做健身，她指工作以外，自己也有很多空餘的時間，所以想盡量找多些事情給自己做，至於是否已經收拾好心情？何沛珈指平日去做運動時也會很頹，「做運動個樣都係不收邊幅，又唔化妝，一起身就衝出去，平時除非要上鏡，否則都係Hea啲。」提到她的心情似乎已平伏，何沛珈指我自己已是成年人，有困難或磨練也好，自己去消化，再問是否被分手？她說：「我哋一路有溝通！」但當問到兩人拍拖多久？她即尷尬表示「唔好問！」

何沛珈新節目着比堅尼

對於今次拍攝的新節目，何沛珈指節目中有被小鮮肉公主抱，也有被餵生果及有只穿着圍裙裸露上身的男士煮嘢食，亦會着上比堅尼與男士有身體接觸，又笑言自己已是姐姐級，不會很怕醜會大方完成，而她指節目中也有跟何依婷傾感情方面的問題，例如理想對象及婚姻生活等，問到拍攝時她的感情狀況？她指拍攝時已過去，不要再問。

相關閱讀：何沛珈阮浩棕被安排合體做司儀 緋聞情侶台上刻意分開企形成巧妙間隔

 

