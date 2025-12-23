TVB禁愛令發功！何沛珈阮浩棕兩年情斷 《東周刊》獨家直擊女方憔悴狀態突然情緒激動

「東張女神」何沛珈與「星三代」阮浩棕驚爆分手，結束兩年地下情。最新一期《東周刊》獨家報導，何沛珈與阮浩棕分手的導火線，除了聚少離多之外，主要是TVB為力捧兩人上位，嚴格執行「禁愛令」，不准旗下花旦小生將戀情浮面。日前，何沛珈被《東周刊》獨家捕捉到單獨睇戲，身形暴瘦、神情憔悴，似乎飽受失戀之苦。

何沛珈事業得意愛情失意

現年29歲的何沛珈，自2020年參選港姐入行後，備受TVB力捧。何沛珈近年憑藉主持《東張西望》升呢做「東張女神」而為人熟知。而何沛珈在主持、綜藝及戲劇三線發展亦表現亮眼，早前更成功入圍《2025萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」及「最佳女主持」十強，事業前景一片光明。

相關閱讀：何沛珈阮浩棕被安排合體做司儀 緋聞情侶台上刻意分開企形成巧妙間隔

阮浩棕與何沛珈戀情半公開

同樣的，阮浩棕家世顯赫，為已故資深演員梁舜燕的孫子，近年來在多部劇集中擔綱要角，演技備受肯定，是TVB力捧的新生代小生之一。他與何沛珈因2023年合作拍攝劇集《異空感應》而擦出愛火，雖然從未正面承認戀情，但對外皆以「了解中」回應緋聞，形同半公開的秘密。

相關閱讀：阮浩棕哽咽自爆「戴綠帽」 警察女友一腳踏兩船呃足半年 「上等人」孫仔：我傷心到癲

TVB「禁愛令」成阻礙

據悉，TVB為避免旗下藝人戀情影響事業發展，一直有不成文的「禁愛令」。隨著何沛珈與阮浩棕事業起飛，TVB亦下達指令，要求兩人將感情事低調處理。密友透露，兩人為維繫這段感情飽受壓力，但最終仍決定以事業為重，忍痛分手。此外，阮浩棕近期為拍攝旅遊節目，經常不在香港，兩人聚少離多，感情轉淡，也是分手原因之一。

相關閱讀：阮浩棕入行12年哽咽談哥哥身兼父職 北上發展不順獲對方借錢贈5字真言：我好愧疚

何沛珈失戀寄情工作

日前，何沛珈被《東周刊》獨家拍到單獨出現在尖沙咀，不僅素顏、戴著cap帽，身形也明顯消瘦，臉色憔悴。她先是到健身房運動，結束後獨自一人去看電影，似乎還在適應單身生活。雖然情場失意，但何沛珈仍非常敬業。在停車場被目擊一邊吃著三明治，一邊苦讀劇本，甚至一度疑因太入戲表現得情緒激動，似乎已將失戀的痛苦，轉化為在工作上力求表現的動力。

相關閱讀：端午節龍舟比賽丨TVB龍舟隊遭自己友狂踩 扒包尾被安德尊鍾志光寸爆 何沛珈：留力鬥後