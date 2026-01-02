Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

46歲著名真人騷男星除夕夜離奇死亡  屍身進行解剖研究死因  節目邪門一個月內2人離世

影視圈
更新時間：21:00 2026-01-02 HKT
發佈時間：21:00 2026-01-02 HKT

美國知名真人約會實境秀《尋找白馬王子》（Finding Prince Charming）曾經爆紅，引發許多討論。但外媒最新消息指出，其中一名參賽者、知名彩妝師卡普蘭（Jasen Kaplan）於除夕夜過世，享年46歲，讓節目粉絲相當震驚。

卡普蘭於醫生過身

《Page Six》報導，卡普蘭於週三晚間在紐約市一家醫院過世，驗屍官正在確認其死因。紐約市警察局一名發言人證實，卡普蘭的死亡案件目前仍在調查中，並將進行解剖，以判定其正式死因。

相關閱讀：影帝夜蒲與猛男親熱全被拍  避過牢獄之災現身上海夜店  內地網民怒轟：還敢來？

卡普蘭曾參加真人騷節目

卡普蘭2016年曾出演Logo電視台的約會實境節目《尋找白馬王子》，由13名男同志角逐室內設計師塞普爾維達（Robert Sepúlveda Jr.）的芳心。卡普蘭在第2週即遭到淘汰。

同節目一個月內2人過世

除了在2016年參加《尋找白馬王子》之外，卡普蘭是一位名人彩妝師。他的前客戶、搖滾傳奇奧茲奧斯本的女兒凱莉奧斯本（Kelly Osbourne），1月1日在IG限時動態標記卡普蘭的帳號，表示「我心碎了。我非常愛你，謝謝你為我的人生帶來那麼多愛、歡笑與喜悅。沒有你的人生將再也不同。安息吧，我親愛的朋友」。

波迪克輕生離世

在短短1個月內，《尋找白馬王子》已有2名參賽者過世。參賽者斯波迪克（Chad Spodick）同樣於2025年12月在佛羅里達州去世，享年42歲，其死因已被確認為輕生，但相關案件目前仍在調查中。

相關閱讀：49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了

【文章獲TVBS新聞網授權轉載】

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
投資理財
7小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
6小時前
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
影視圈
10小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
11小時前
《尋秦記》上映兩日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
《尋秦記》上映三日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
社會
3小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
飲食
6小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
2026-01-01 17:44 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
12小時前
90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出
90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出
影視圈
5小時前