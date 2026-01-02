46歲著名真人騷男星除夕夜離奇死亡  屍身進行解剖研究死因  節目邪門一個月內2人離世

美國知名真人約會實境秀《尋找白馬王子》（Finding Prince Charming）曾經爆紅，引發許多討論。但外媒最新消息指出，其中一名參賽者、知名彩妝師卡普蘭（Jasen Kaplan）於除夕夜過世，享年46歲，讓節目粉絲相當震驚。

卡普蘭於醫生過身

《Page Six》報導，卡普蘭於週三晚間在紐約市一家醫院過世，驗屍官正在確認其死因。紐約市警察局一名發言人證實，卡普蘭的死亡案件目前仍在調查中，並將進行解剖，以判定其正式死因。

卡普蘭曾參加真人騷節目

卡普蘭2016年曾出演Logo電視台的約會實境節目《尋找白馬王子》，由13名男同志角逐室內設計師塞普爾維達（Robert Sepúlveda Jr.）的芳心。卡普蘭在第2週即遭到淘汰。

同節目一個月內2人過世

除了在2016年參加《尋找白馬王子》之外，卡普蘭是一位名人彩妝師。他的前客戶、搖滾傳奇奧茲奧斯本的女兒凱莉奧斯本（Kelly Osbourne），1月1日在IG限時動態標記卡普蘭的帳號，表示「我心碎了。我非常愛你，謝謝你為我的人生帶來那麼多愛、歡笑與喜悅。沒有你的人生將再也不同。安息吧，我親愛的朋友」。

波迪克輕生離世

在短短1個月內，《尋找白馬王子》已有2名參賽者過世。參賽者斯波迪克（Chad Spodick）同樣於2025年12月在佛羅里達州去世，享年42歲，其死因已被確認為輕生，但相關案件目前仍在調查中。

