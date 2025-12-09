49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了

以台劇《天國的嫁衣》走紅的49歲新加坡混血男演員立威廉，近日證實罹患甲狀腺癌二期，消息震驚演藝界。立威廉今日（9日）在社交平台首度透露，得知罹癌下有如「世界崩塌」，最擔心是「能不能看到我女兒長大？」亦不想讓85歲的母親擔憂。立威廉經過兩次手術後，目前恢復狀況良好，正與家人在日本旅遊。

立威廉旅行不適揭病情

立威廉婚後與妻女定居新加坡，早前帶家人到印尼旅遊期間，因背部拉傷不適，返家後便求醫。沒想到在新加坡的醫院進行核磁共振（MRI）檢查時，意外發現第一顆3厘米的甲狀腺腫瘤。立威廉隨後到台灣的醫院作進一步檢查，又發現第二顆更深又靠近食道的腫瘤。

立威廉的經理人向台媒透露，立威廉感到非常突然，因為完全沒有甲狀腺癌常見的聲音沙啞、吞嚥困難或喉嚨疼痛等症狀。醫生也表示只有約百分之五的患者會完全沒有病徵，立威廉屬於非常少數的案例。

立威廉腫瘤化驗為惡性

立威廉於9月及10月分別進行兩次手術，移除兩顆腫瘤，第二顆腫瘤在手術後化驗確定為惡性。立威廉積極面對治療，並表示：「該接受治療就治療，平常該做甚麼就做甚麼，人生嘛不就是如此。」據指立威廉在私家醫院接受治療，半年來的醫療費用高達400萬新台幣（約100萬港元），保險約可負擔當中的七、八成。

立威廉切除99%癌細胞

立威廉在化療過程中，並未有出現任何不適，目前已切除99%的癌細胞，但因肺部發現結節，仍需持續追蹤治療。立威廉罹癌後最掛心是其家人，更一度為保障妻女和高齡母親不受影響，在接受放射治療時搬出去獨居，避免輻射影響家人。立威廉於2014年與拍拖八年的女友Joyce結婚，隔年誕下女兒Harper。

張根碩患甲狀腺癌治療過程：

立威廉今日在多個社交平台交代病情全文如下：

有時候你會覺得某些事永遠不會發生在自己身上。它只會發生在別人身上，我們只是聽別人講故事。但事實是：我們都只能聽天由命，任由命運擺佈。而且，大多數時候，我們都無法掌控。我們唯一能掌控的，是面對它的方式。你可以選擇消極放棄，也可以選擇積極面對。

幾個月前，我被診斷出罹患甲狀腺癌，在最初的日子裡，我的整個世界都崩塌了，充滿了不確定性。在接受了現實之後，我決定積極面對一切，努力復原。我非常感謝醫學的進步。經過兩次手術、放射治療，以及一個疤痕的紀念，情況正在好轉，目前這場戰鬥已經暫時告一段落，但與癌症的戰爭遠未結束。每個月到醫院驗血，以及終生每日服藥，已經成為我新的生活常態。我還在慢慢適應，但我很感激所有親人的支持。家人真的太重要了！

如果沒有妻子、母親、女兒和兄弟的支持，我不可能如此積極地度過這幾個月。

同時，我也要感謝所有關心我、體諒我的朋友們。當逆境來臨時，一切都變得清晰起來。

人們看到我現在能夠正常活動，很難想像我曾經有一段時間無法做任何日常的事情。我必須提醒大家，這幾個月並不輕鬆。除了身體上的挑戰，我的精神狀態也很糟糕。

最讓我害怕的是，我可能無法親眼見證女兒的成長。我也不想讓85歲的母親擔心。

她這個年紀，不該再為任何事情操心了。此外，對於一個經常運動的人來說，無法進行任何活動都是一個巨大的挑戰。但是，只要你下定決心，就能適應很多事情，這真是令人驚訝。老生常談，但卻是真理：健康才是最重要的。照顧好你的身體，其他一切都會迎刃而解。健康時，你會遇到無數的煩惱；生病時，你卻只有一個煩惱。

我並不是建議你要任意揮霍，因為你可能沒有明天，但試著問自己：如果你只剩下十年時間，你的首要任務是什麼？坦誠面對自己，你可能會對答案感到驚訝。就我而言，所有我曾經設想的人生願望清單都已拋諸腦後。我不想環遊世界，也不想執導/製作電影，不想賺更多錢，不想買更大的房子或更豪華的車等等。說來也怪，我只想回歸平凡的日常生活，和愛的人一起吃頓飯，開懷大笑，共度美好時光。

最後我想說，我不知道未來會怎樣，但我會珍惜每一天，享受當下。別擔心，我現在一切都好。

愛你們所有人，期待很快與大家見面！