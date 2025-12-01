Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

影帝夜蒲與猛男親熱全被拍 避過牢獄之災現身上海夜店 內地網民怒轟：還敢來？

影視圈
更新時間：20:00 2025-12-01 HKT
發佈時間：20:00 2025-12-01 HKT

39歲韓國影帝劉亞仁因涉嫌長期非法濫用多種麻醉藥物與吸食大麻，最終在7月被判處有期徒刑1年，緩刑2年，並罰款200萬韓圜（約10,600港元）。避過牢獄之苦，劉亞仁工作仍停滯不前，不過似乎不影響他享受生活。

劉亞仁傳男友是上海人

昨日（30日）有網民目擊劉亞仁現身上海FOUND 158廣場的Reborn酒吧，期間與多名健碩男子親密互動，劉亞仁隨着音樂與男子摟抱、貼臉親吻等，非常享受，甚至有指其男友是上海人。

相關閱讀：劉亞仁吸毒案二審判決出爐 獲判1年有期徒刑緩刑2年 法院認為已悔過並克服毒癮

網民轟劉亞仁：還敢來中國

因內地對涉毒藝人偏向永不錄用，要「淨化演藝界隊伍」，因此不少網民見到劉亞仁到內地狂歡，感到驚訝留言：「什麼亂七八糟的這是，穿的啥」、「吸毒者你還舉高」、「都是光膀子男的，是gay吧嗎」、「一身毒，遠離，髒死了，還出來禍害別人」、「我就說我記得他吸毒吧，這種人還敢來中國，媒體還敢發他，你們都有毒」等。

韓國影帝劉亞仁月初衰吸毒判有期徒刑1年 涉性侵男子案證據不足判無罪

同日，還有網民在上海一酒店的健身室更衣室兩度偶遇劉亞仁，網民指劉亞仁身形變得很魁梧，而且精神很好。劉亞仁自2020年9月至2022年3月，以進行醫美手術需要麻醉為由，使用俗稱「牛奶針」的異丙酚多達181次。2021年5月至2023年8月之間，劉亞仁冒用他人名義，44次非法取得兩種安眠藥，總共1,100粒。

劉亞仁曾被控性侵同性

劉亞仁於2023年1月被爆跟崔男在美國吸食大麻、教唆他人一起用毒，被發現後還幫助共犯潛逃、教唆毁滅證據。劉亞仁涉違法濫用藥物遭調查外，去年7月又爆出性侵風波，劉亞仁遭男子控告於私人住宅中熟睡時被人性侵，但劉亞仁透過律師否認，最終性侵案以證據不足，不起訴作結。此外，今年4月，劉亞仁憑《終極對奕》入圍韓國「第23屆導演選擇獎」影帝，引來爭議。

