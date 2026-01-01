松井珠理奈元旦報喜嫁辻本達規 IZAM吉岡美穗緣盡毀20年婚姻

踏入元旦日，又是日本明星紛紛宣布婚訊的大日子。除了國民女神長澤正美宣布與導演福永壯志結婚外，28歲前SKE48主將松井珠理奈，亦與男團BOYS AND MEN 34歲成員辻本達規宣布婚訊。

《進擊的巨人》本鄉奏多娶圈外人

昨日（12月31日）《體育日本》率先爆料辻本達規、松井珠理奈即將結婚，直至今日（1月1日）終由男方事務所證實消息，辻本亦在IG親自報喜。兩人將於本月內提交結婚登記，並於下周在東京共同舉行記者會。據知，珠理奈之前甚受山里亮太、蒼井優的結婚記者會所感動，故此希望自己也能在記者會上吐露心情，至於婚禮和婚宴的具體日期尚未確定。

據知兩人初遇於2014年底，當時辻本在名古屋站為電視節目派發傳單，偶遇珠理奈和其SKE48隊友，那時他們打了招呼。數年後二人通過共同朋友重遇，2022年辻本邀請珠理奈和友人一起露營。當時珠理奈公私兩方面都煩惱纏身，更一度閉關避世。但在與辻本的露營活動中，雙方感情漸漸升溫，不久後就確立戀人關係。最終在拍拖3年後決定結婚。

而曾參演《NANA：世上的另一個我》、《進擊的巨人》的35歲男星本鄉奏多則搶在凌晨時分，在社交平台發文宣布婚訊，其結婚對象是一般女性。另外，AKB58前主將柏木由紀亦被指將於年內與諧星男友「菅野最高No.1」結婚。有人結婚，亦有人離婚。90年代視覺系搖滾樂隊SHAZNA主音IZAM與女星吉岡美穗宣布離婚，結束20年婚姻。二人於2006年結婚，婚後育有2子1女，二人表示會像之前一樣合作養育子女。