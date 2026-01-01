張栢芝除夕夜親密依偎神秘男  三胎生父身份再惹疑雲？三兒子最新照片似足媽媽

現年45歲的香港金像影后張栢芝，近年在社交媒體上十分活躍，一舉一動都備受關注。繼平安夜上傳性感影片後，她在除夕夜再度投下震撼彈，於Instagram上載了一張與年長男子的親密合照，引發網民無限猜想，紛紛推測該名男子的身份，是否就是其三子張禮承（Marcus）的神秘生父。

張栢芝親密依偎年長男士

在公開的照片中，張栢芝身穿衛衣，頭戴Red Bull鴨舌帽及紅色太陽眼鏡，整個人緊緊地依偎在一名男子的肩膀上，雙眼微閉，神情流露出如小女孩般的依賴和嬌羞。該名男子僅僅露出後腦勺，同樣戴著黑色鴨舌帽，從背影看年紀似乎不輕。兩人如此親暱的舉動，顯然關係匪淺，立即在網上掀起熱議。由於張栢芝對三子Marcus的生父身份一直守口如瓶，外界無從得知，因此網民難免猜測，這位神秘男子或許就是傳聞中的「孩子爸」。亦有人指這位男士或許是張栢芝的親戚。

張栢芝素顏狀態引關注

張栢芝近來正與前經紀人余毓興對簿公堂，官司纏身讓她心力交瘁。從她同期上傳的自拍照中可見，儘管她戴著帽子、墨鏡和口罩，幾乎遮住了整張臉，似乎仍難掩其憔悴疲憊的狀態。

張栢芝三子繼承優良基因

在引發熱議的同時，張栢芝也分享了三兒子Marcus的最新照片。雖然依舊用圖案遮住了兒子的樣貌，但從照片中可見，現年7歲的Marcus身穿紅色T恤，站在樂高舞獅模型旁擺出勝利手勢。他身形高挑，手長腳長，完美繼承了母親張栢芝的優良基因，看起來活潑健康。

