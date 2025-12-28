Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷

影視圈
現年45歲的香港金像影后張栢芝，近日於內地綜藝節目《一路繁花2》中，與劉嘉玲、劉曉慶等影后同台。節目中，張栢芝驚爆一段鮮為人知的產後辛酸經歷，其情節的曲折離奇，引發了網上熱烈討論。

張栢芝剖腹產後親手為狗接生

張栢芝在節目中透露，有一次她剖腹生產完畢，出院回家後，竟發現家中飼養的狗狗即將臨盆。當時家中沒有其他幫手，心急如焚的她，完全忘記了自己剛動完手術的劇痛，立即蹲下身來，親手為愛犬接生。

張栢芝身上傷口疼痛腫脹

直到狗狗順利生產後，張栢芝才驚覺自己身上的傷口疼痛難耐，甚至出現腫脹的情況。她憶述當時情況緊急，連忙致電為自己接生的醫生，無奈對方正要去歐洲旅行，無法即時提供協助。在求助無門的情況下，她只能靠自己塗上混身抹消炎藥物自救。

張栢芝令嘉賓震驚

同場的影后劉嘉玲聽到這段往事後，一度難以置信，認為應該有助手或家人從旁協助，但張栢芝堅定地表示當時家中確實空無一人。這段經歷讓在場嘉賓無不感到心疼，讚嘆她作為母親的堅強與獨立。

張栢芝令謝霆鋒難堪？

這段分享卻意外地在網路上引爆了另一場輿論風波，不少網民聽聞張栢芝在產後竟無人照顧，紛紛將矛頭指向其前夫謝霆鋒，質疑他為何在張栢芝如此脆弱的時刻缺席。就在謝霆鋒無辜「背鍋」之際，亦有網民指出，張栢芝與謝霆鋒已分開14年，而這個經歷或許是發生在她生第三胎的時候。眾所周知，張栢芝至今未曾公開第三名兒子的生父身份，而謝霆鋒早前也已公開澄清自己並非孩子的父親。

張栢芝自爆曾多次流產

張栢芝於感情路上或生育路上都十分崎嶇，她於14年上內地節目《媽媽咪呀》，當時見到一位參賽者懷孕還堅持要跳舞，她就忍不住大爆：「我生完我大兒子後，我連續流產了4次」。

