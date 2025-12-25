張栢芝平安夜激罕床上翻滾晒低胸豐滿上圍  滿面唇印神情嫵媚  高呼「親我」極火辣

現年45歲的香港金像影后張栢芝，即使已是三位兒子的母親，但其狀態和魅力依然不減，一直是外界焦點。在剛過去的平安夜，張栢芝在IG上分享了一系列動態，其中一段充滿火辣唇印的性感影片，更是引發粉絲熱烈討論，展現出她少女感十足的一面。

張栢芝平安夜大解放

在平安夜當晚，張栢芝已發佈影片，激罕晒出躺在閨房床上狀態的她，向粉絲們講聖誕快樂。她透露自己在大時大節時，都偏好早早上床睡覺，展現其注重休息的生活模式。然而，正當大家以為女神會平靜地度過聖誕時，她在聖誕節早上卻帶來了驚喜。

相關閱讀：張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？

張栢芝刪除大尺度影片

張栢芝上載了一段極具話題性的影片，片中的她穿著低胸薄Tee展現性感，在床上開心翻滾，期間更罕有晒出低胸Tee內的豐滿胸部。另外她臉上佈滿了十多個火辣的紅唇印記，配搭著「kiss me」的字樣，眼神嫵媚，散發著濃濃的女人味。但可能覺得尺度太大，張栢芝及後已刪除影片。近日曾被指激瘦的她，在影片中狀態大勇，氣色紅潤，45歲依然少女味爆發，讓粉絲驚艷不已。

張栢芝跟細仔溫馨互動

除了性感火辣的一面，張栢芝亦分享了與細仔張禮承（Marcus）的溫馨時光。影片中，她不斷輕撫及按壓Marcus的小腳板，兩母子充滿愛的互動，場面溫馨。從節日的精心佈置、與粉絲的性感互動，再到與家人的溫馨時光，張栢芝的聖誕節過得相當充實，也讓外界再次見證了她不老女神的風采。

相關閱讀：謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜