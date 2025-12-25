Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張栢芝平安夜激罕床上翻滾晒低胸豐滿上圍  滿面唇印神情嫵媚  高呼「親我」極火辣

影視圈
更新時間：12:00 2025-12-25 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-25 HKT

現年45歲的香港金像影后張栢芝，即使已是三位兒子的母親，但其狀態和魅力依然不減，一直是外界焦點。在剛過去的平安夜，張栢芝在IG上分享了一系列動態，其中一段充滿火辣唇印的性感影片，更是引發粉絲熱烈討論，展現出她少女感十足的一面。

張栢芝平安夜大解放

在平安夜當晚，張栢芝已發佈影片，激罕晒出躺在閨房床上狀態的她，向粉絲們講聖誕快樂。她透露自己在大時大節時，都偏好早早上床睡覺，展現其注重休息的生活模式。然而，正當大家以為女神會平靜地度過聖誕時，她在聖誕節早上卻帶來了驚喜。

相關閱讀：張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？

張栢芝刪除大尺度影片

張栢芝上載了一段極具話題性的影片，片中的她穿著低胸薄Tee展現性感，在床上開心翻滾，期間更罕有晒出低胸Tee內的豐滿胸部。另外她臉上佈滿了十多個火辣的紅唇印記，配搭著「kiss me」的字樣，眼神嫵媚，散發著濃濃的女人味。但可能覺得尺度太大，張栢芝及後已刪除影片。近日曾被指激瘦的她，在影片中狀態大勇，氣色紅潤，45歲依然少女味爆發，讓粉絲驚艷不已。

張栢芝跟細仔溫馨互動

除了性感火辣的一面，張栢芝亦分享了與細仔張禮承（Marcus）的溫馨時光。影片中，她不斷輕撫及按壓Marcus的小腳板，兩母子充滿愛的互動，場面溫馨。從節日的精心佈置、與粉絲的性感互動，再到與家人的溫馨時光，張栢芝的聖誕節過得相當充實，也讓外界再次見證了她不老女神的風采。

相關閱讀：謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
22小時前
打卡無極限︱盛裝女潛入深圳地鐡隧道 網民狠批：好日子過多了
打卡無極限︱盛裝女潛入深圳地鐡隧道 網民狠批：好日子過多了
即時中國
4小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
14小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
2025-12-24 06:00 HKT
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
影視圈
15小時前
蓮香居攻入旺角開4000呎巨舖！重現推車仔點心/手工粵菜 長者$2茶位+免加一
蓮香居攻入旺角開4000呎巨舖！重現推車仔點心/手工粵菜 長者$2茶位+免加一
飲食
3小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
2025-12-24 10:00 HKT
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
20小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
22小時前