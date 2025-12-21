張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？

現年45歲的香港金像影后張栢芝，即使已是三子之母，但魅力依然不減。近日她在內地綜藝節目《一路繁花2》中投下震撼彈，自爆早已請律師立下遺囑，消息一出，令同場的影后劉嘉玲、劉曉慶等資深藝人也為之驚訝。張栢芝坦言，此舉是為了避免將來家人因為金錢而產生不必要的紛爭，令網民對她3位兒子，以及張栢芝的其他家庭成員的真實感情和關係產生熱議。

張栢芝不想家人為錢傷感情

在節目中，當與寧靜、劉嘉玲等人聊到身後事時，張栢芝淡然表示：「我（遺囑）已經叫律師全寫好了」。 她解釋，不希望自己離世後，「看到大家為了錢，而有一些不好看的…（爭執）」。 如此豁達的態度，讓不少網友大讚「人間清醒」、「思想非常通透」。

張栢芝已揀好遺照和壽衣

除了財產分配，張栢芝透露連自己的遺照和壽衣都已親自挑選好，她表示「自己隨時也可以走」，展現出對生死的淡然。對於有小孩是否會有所牽掛，她認為「在活着的時候會努力去愛孩子，等自己將來走了，孩子們也要努力去愛自己」。

張栢芝身家高達10億人仔

據《搜狐新聞》報導，張栢芝在香港、北京、上海等地擁有多處豪宅，加上影視片酬、廣告代言等收入，身家估計高達10億人民幣。雄厚的財力，也讓她更有底氣提早規劃身後事。

張栢芝官司纏身

不過風光背後，張栢芝近日也官司纏身。她與前經紀人余毓興因合約糾紛對簿公堂，被追討約巨額賠償。日前開庭時，張栢芝在庭上一度情緒激動，哭喊「對我真的很不公平！」，案件仍在審理中。 儘管如此，張栢芝提早立下遺囑的舉動，依然獲得外界普遍的正面評價。不少人認為，這是一種對家人負責任的表現，也展現了她作為單親媽媽的堅強與獨立。

