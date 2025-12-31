影圈猛人發誓「打死不養小三」 揭自斷出軌路方法 曾獲老婆批准嫖妓奇招捍衛婚姻

影視大亨向華強近日在抖音發布影片，罕見地深入探討婚姻、成功與忠誠的關係，並鏗鏘有力地發誓：「打死我都不會有一個老三（第三者）」，背後原因與「怕煩」有關。

向華強指成功男人多好色

在影片中，向華強坦言「好色是男人的本性」，認為許多成功的男人都很好色，但他們注定無法找到一個好老婆、賢內助，也無法獲得真正的成功和幸福。他認為，這些男人即使事業成功，家裡卻總是吵吵鬧鬧，不得安寧。相反，他認為男人的成功，更需要智慧、眼光、口才與學習能力，而一位好老婆更是「如虎添翼」。向華強以自己為例，大力稱讚向太是他人生與事業上很大的一個推手，甚至是旺夫。他笑稱，向太的辦事能力比他更高，自己只是在後面動腦筋的人，而向太就是將想法付諸執行的衝鋒者。

向華強不讓自己有機會出軌

向華強分享，他與向太結婚多年，幾乎每天24小時膩在一起，除了上洗手間和睡覺，兩人相處時間長達20個小時，「我哪裡有時間去搞三搞四？我不給我自己有機會嘛，這才是我的智慧。」直言如果有幾個情婦，怕自己會被煩死。

他之所以對「小三」如此深惡痛絕，源於他母親的親身經歷：「因為我有這個媽媽，做那個小妾，這麼悲慘，所以我發誓，打死我都不會有一個老三。」他回憶，母親的笑聲總是「苦中帶笑，笑中帶苦」，充滿了悲傷；而向太爽朗魔性的「哈哈哈」笑聲，則讓他覺得充滿力量，心情也跟著開朗。

向太強硬護婚姻：寧可嫖妓

向華強的深情告白，與向太陳嵐過去對於第三者的強硬態度不謀而合。向太不僅曾公開分享如何對付勾引老公的女人，更曾有過「寧願老公去嫖妓，也不要在外面包養女人」的驚人言論，更認為肉體出軌不算出軌。不少網民雖覺得他們在捍衛婚姻、杜絕婚外情的觀點奇特，但至少展現了高度一致。

影片最後，向華強總結，男人結婚後就不要再亂搞，如果娶到一個好老婆，一定要好好對待她，因為她「真的可以旺夫、旺財、旺三代」。

