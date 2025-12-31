布志綸列X宗罪疑插Mr.前隊友 擘面有先兆︰你哋發展緊單飛事業

樂隊Mr.分開發展多年，去年其中4位成員黎澤恩（Ronny）、譚傑明（MJ）、杜志烜（Tom）及譚健文（Dash）合體出歌兼開騷，一直傳與隊友鬧翻的主音布志綸（Alan）無影。

零時起哄

Alan突然半夜在社交網爆seed，無開名大爆被「好兄弟好朋友」出賣，惹人聯想Mr. 5子決裂之來龍去脈。今日（31日）凌晨，Alan原本在社交網發文列出20首「我作曲生涯有邊首歌我寫得自己滿意」列表，其後忽然嬲爆連發幾則帖文，自揭受好兄弟不公平對待，大感不滿，嬲到爆粗。

Alan提到：「從前試過做一堆『歌債』，我寫咗過半數要交嘅歌，然後有人同我講『不如將呢一批歌所有曲詞畀晒大家』，我黑人問號？咁我喺呢段時間努力寫緊歌嗰個時候，你哋幾條友去咗邊？你哋發展緊你自己單飛嘅事業。然後我要將我作曲填詞分晒畀大家？當我以為，提出咁無條件分晒畀大家嘅成員，到佢做自己嘅歌嘅時候，亦都會以佢呢種諗法將所有去分？卻原來係冇！佢係好嘢！」

自以為兄弟付出，反過來未受到同等對待，Alan所言「談到曲詞分配不公平問題」不禁令人猜想。Alan之後再爆粗發文，自揭曾經同老闆開會時被兄弟當場出賣，「被出賣嘅感覺……曾經搭晒膊頭講好咁就咁，一去到同老細開會，我keep住死撐 ，卻原來有人大大聲公開話我『戇X』！跣我一鑊！好兄弟好朋友……」這就是Mr.兄弟之間缺裂之原因？另外，Alan也在另一個社交平台分享自錄歌的自拍照，留言「唱好首歌not=唱慘首歌」，有弦外之音。