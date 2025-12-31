Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宣萱「愛回家群姐Look」出席《尋秦記》首映禮 衣著成焦點驚變「伊莎貝拉群」

更新時間：16:25 2025-12-31 HKT
發佈時間：16:25 2025-12-31 HKT

電影《尋秦記》昨日（30日）在尖沙咀星光大道舉行盛大的首映禮，一眾主角及配角盛裝出席。其中，宣萱的衣著意外成為網民熱議的焦點，不少人笑指她的造型與熱門處境劇《愛‧回家之開心速遞》中的「群姐」（許思敏飾）驚人地相似。

宣萱造型與群姐穿搭有八成似

電影《尋秦記》首映禮上，宣萱以一身時尚的造型亮相。她將頭髮俐落地向後梳起，身穿一件鮮橙色V領針織衫，內搭一件湖水綠色的恤衫，下身配以一條寬鬆的酒紅色長褲，整體造型色彩鮮明，充滿層次感。

然而，眼利的網民馬上發現，這個「橙色加綠色」的配搭，與《愛回家》中清潔女工「群姐」的經典造型有著異曲同工之妙，直指兩者打扮有八成似。「群姐」在劇中經常穿著一件橙色的拉鍊外套，配上綠色的Polo衫，這個形象早已深入民心。

相關閱讀：江華自稱拒拍《尋秦記》電影版說法被踢爆？古天樂公開選角內幕 網民嘲：根本冇預你

網民：似曾相識的感覺

宣萱的造型曝光後，立即在threads引起討論。有網民截圖對比二人的衣著，留言道：「今日宣萱宣傳尋秦記有似曾相識嘅感覺，原來同群姐撞衫」，引來不少網民共鳴。另一位網民更幽默地寫道：「Umm...宣萱個look有啲似伊莎貝拉群，唔知有冇得好似群姐咁有收風plan賣」，巧妙地結合了「群姐」在劇中愛收風（打探消息）的性格特點，令人忍俊不禁。

相關閱讀：尋秦記丨古天樂望打破《破‧地獄》單日票房紀錄 到廣州謝票首次不在港倒數 宣萱堅拒孖古仔跳唱 : 等下一世

