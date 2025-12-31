吳家樂為拍檔澄清未被炒 鄧兆尊直指有人玻璃心容易脆弱 幕後再轟：不努力能力又不足

由梁思浩、吳家樂、鄧兆尊等藝人主持的YouTube節目《娛樂好好玩》近日爆出不少是非，主持人之一的謝遜被幕後工作人員公開批評態度有問題，事件發生後，謝遜未在節目露面，有觀眾懷疑謝遜被炒。

吳家樂和鄧兆尊終交代謝遜下落

在周一（29日）播出的一集，吳家樂和鄧兆尊終交代謝遜下落，強調謝遜未有被炒，仍在製作團隊之內，只係未有喺節目出鏡，吳家樂又指《娛樂好好玩》團隊有不同平台，謝遜兼顧其他工作，並且明年將會有新節目出街。不過幕後工作人員似乎未平息怒火，直指有人hea做。

吳家樂與幕後團隊不停為謝遜幫口

吳家樂與幕後團隊不停為謝遜幫口：「其實佢放完假返嚟，一直都冇離開過，仲喺我哋個團隊入面，佢冇畀人炒，冇呢件事。做嘢大家都有啲磨擦，唔係真係咁大件事。 」不過鄧兆尊反而指：「只不過謝遜個人心胸比較少女少少，玻璃少少、容易脆弱同唔開心，我都有同佢傾過呢個問題，佢已經開懷咗好多，基本上佢已經開懷咗，冇嘢喇。」吳家樂亦都有補充：「做得傳媒、平台呢一行，某程度上係要鍛鍊EQ，如果有一啲朋友抵受唔到一啲評論，或者佢自己都過唔到嘅話，佢自己選擇另外一個方向，咁你要學習同明白，我同兆尊成日都畀人鬧，仲鬧咗好多年，不過我哋會揀留言嚟睇，鬧嘅咪當睇唔到，如果謝遜真係好介意呢啲負面評論同留言，就要諗清楚係咪繼續向前下，抑或不如做第啲崗位。」吳家樂坦言有叫謝遜親自交代，不過他以未有有化妝為理由而婉拒。

幕後Joe繼續出po狂轟謝遜

幕後工作人員Joe似乎仍未平息怒火，繼續出po狂轟謝遜：「與其要人出口術繼續圍爐取暖，點解唔諗辦法去扭轉局面？一個唔長進的團隊成員， 日日都想做主持，但又不努力能力又不足，經歷一個又一個嘅鑊、同不斷失望下終被棄養。為了製作的質素和導演的血壓健康，決定唔會畀佢參與任何我的製作，結果居然搞到娛樂新聞都上埋最後，有前輩幫口，本來，今日有最後機會可以在直播透過媒體，同佢做場好戲變成雙贏，橋都幫佢諗埋，點知換來，係逃避、同搵個冇諗後果的同事，在直播出聲圍爐取暖， 職場上完全是自殺宣言做production製作，係要戰鬥力，快快脆脆做完佢， 唔肯做嘢嘅永遠不會有果子吃， 最怕係一堆hea 圍爐取暖， 好佩服佢到而家仲係諗唔通，認為自己非常之委屈， 仲想喺其他節目發聲可以講，佢去到邊， 都唔會成功，因為連最基本尊重工作都做唔到好少見一個咁冇得救嘅人，其實個題材可以用嚟拍YouTube。」有人留言力撐Joe並說：「呢啲人好快收皮，電影好廣告好，冇得hea。」Joe亦有留言：「佢係第一個同我講，要work life balance，七點放工就唔會聽電話睇WhatsApp到第二日下午嘅所謂content creator，如果唔係有人背後介紹，一早踢開佢。」

