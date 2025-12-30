60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關

曾拍攝《流星花園》演「杉菜媽媽」的60歲台灣資深女星王月，日前在facebook透露，自己於11月底在家中意外暈倒，頭部受到重創並當場失去意識。她對事發經過完全沒有記憶，幸得貴人相助，緊急送往醫院進行開顱手術移除腦部血塊，才從鬼門關前走一遭。據悉，手術前由兒子焦急簽下生命急救同意書，而當時人在韓國釜山的女兒，也在第一時間改訂機票飛回台北，陪伴在母親身邊。王月透露，手術後她在加護病房昏迷了整整五天，直到12月3日才恢復意識，順利轉入普通病房，但這場意外也讓她的人生觀有了重大的轉變。

王月暫失頭骨保護

轉入普通病房後，王月才被告知，為了進行手術，她的一部分頭蓋骨被暫時取下。少了頭骨的保護，腦部直接承受大氣壓力，讓她連每一次的呼吸都感到無比困難與痛苦。面對即將到來的顱骨復原手術，她坦言心中充滿不安，時常忍不住掉淚，甚至會思考是否還有未交代的遺言。然而，這次瀕死經歷也讓她體悟到，所謂的奇蹟不一定是毫髮無傷，而是能重新活過來，傷得比想像中更輕，就已經是最大的幸運。她對醫療團隊的專業照護以及親友們的支持表達了深深的感謝，並表示雖然體力尚虛，但內心充滿了感恩。

王月思考亡夫李國修

12月30日恰逢王月已故丈夫、國寶級劇場大師李國修的冥誕，這讓她的感觸更為深刻。她感性地向天上的李國修喊話，表示自己最大的遺願就是，如果她真的不幸離世，希望李國修一定要來接她。許多演藝圈的好友與粉絲也紛紛湧入留言，為王月加油打氣，祈願她第二次手術順利，早日康復，重返舞台。

