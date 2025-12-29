Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言

影視圈
更新時間：22:19 2025-12-29 HKT
發佈時間：22:19 2025-12-29 HKT

62歲國際武打巨星、金像影帝李連杰，近年因健康狀況頻繁成為焦點，更被「換心續命」、「全身換血回春」等離奇謠言纏身。近日，李連杰接受內地媒體訪問，首度完整回應外界揣測，以平靜而堅定的態度強調：「我心臟又沒病，為什麼要換心臟？」

李連杰痛斥謠言不道義

對於網上流傳他「移植少林武僧心臟」的說法，李連杰坦言，自己一向相信「清者自清」，但這次的謠言不僅毫無醫學根據，更牽連已逝之人，讓他感到格外遺憾與不公。他直言：「人家的父母、親友看到會怎麼想？這對逝者並不道義。」

相關閱讀：李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家

李連杰手術後氣色佳引誤解

這波謠言始於李連杰先前接受頸部良性腫瘤切除手術後，因染黑頭髮、精神氣色好轉，與先前略顯疲態的模樣大相逕庭，而被網民過度解讀。為破除傳言，李連杰多次以行動自清，他曾發布游泳影片，赤裸上身證明胸口並無傳聞中的大型手術疤痕；更在直播中大方關掉美顏濾鏡，坦然露出眼袋與皺紋，反問：「染髮、開美顏就能顯年輕，誰會為了外表冒生命危險去換心臟？」

相關閱讀：李連杰被傳「換心」流言四起 洪金寶忽然回春捲入「神秘液體」陰謀論 粉絲：快點澄清

李連杰早已和家人交待後事

對於多次被傳死訊，李連杰早已看淡。他透露，自己與家人從不避諱談論生死，甚至早在2000年代事業如日中天時就已開始交代後事。他回憶，幾年前在旅途中，細女還曾拿著電腦，要他重複一次最新的遺囑內容，「這在我們家裡都很正常。」他感性表示，自己也是普通人，年紀到了終究要面對生老病死，與其冒險「換零件」，不如坦然「換心態」。

最後，李連杰也語重心長地呼籲大眾，特別是年輕人，應具備獨立思考能力，勿輕信網路謠言。他表示：「其實多查一下醫學常識，就知道這種說法有多不可能。」希望外界能理性看待，讓謠言止於智者。

相關閱讀：62歲金像影帝驚傳「換心」徹底回春  赤裸上身影片激罕曝光  事件涉年輕僧人極驚嚇

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
5小時前
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
4小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
9小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
影視圈
6小時前
日出康城業主擅拆單位主力牆案 兩項傳票罪成罰款18萬 官斥：故意漠視牆壁狀況致樓宇有倒塌風險
01:03
日出康城業主擅拆單位主力牆案 兩項傳票罪成罰款18萬 官斥：故意漠視牆壁狀況致樓宇有倒塌風險
社會
6小時前
央視新聞聯播播出解放軍無人機飛過台北101的畫面。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機罕見飛過台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
2小時前
大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮
大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
飲食
3小時前