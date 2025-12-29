62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言

62歲國際武打巨星、金像影帝李連杰，近年因健康狀況頻繁成為焦點，更被「換心續命」、「全身換血回春」等離奇謠言纏身。近日，李連杰接受內地媒體訪問，首度完整回應外界揣測，以平靜而堅定的態度強調：「我心臟又沒病，為什麼要換心臟？」

李連杰痛斥謠言不道義

對於網上流傳他「移植少林武僧心臟」的說法，李連杰坦言，自己一向相信「清者自清」，但這次的謠言不僅毫無醫學根據，更牽連已逝之人，讓他感到格外遺憾與不公。他直言：「人家的父母、親友看到會怎麼想？這對逝者並不道義。」

相關閱讀：李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測 功夫皇帝寵妻30年交出20億身家

李連杰手術後氣色佳引誤解

這波謠言始於李連杰先前接受頸部良性腫瘤切除手術後，因染黑頭髮、精神氣色好轉，與先前略顯疲態的模樣大相逕庭，而被網民過度解讀。為破除傳言，李連杰多次以行動自清，他曾發布游泳影片，赤裸上身證明胸口並無傳聞中的大型手術疤痕；更在直播中大方關掉美顏濾鏡，坦然露出眼袋與皺紋，反問：「染髮、開美顏就能顯年輕，誰會為了外表冒生命危險去換心臟？」

相關閱讀：李連杰被傳「換心」流言四起 洪金寶忽然回春捲入「神秘液體」陰謀論 粉絲：快點澄清

李連杰早已和家人交待後事

對於多次被傳死訊，李連杰早已看淡。他透露，自己與家人從不避諱談論生死，甚至早在2000年代事業如日中天時就已開始交代後事。他回憶，幾年前在旅途中，細女還曾拿著電腦，要他重複一次最新的遺囑內容，「這在我們家裡都很正常。」他感性表示，自己也是普通人，年紀到了終究要面對生老病死，與其冒險「換零件」，不如坦然「換心態」。

最後，李連杰也語重心長地呼籲大眾，特別是年輕人，應具備獨立思考能力，勿輕信網路謠言。他表示：「其實多查一下醫學常識，就知道這種說法有多不可能。」希望外界能理性看待，讓謠言止於智者。

相關閱讀：62歲金像影帝驚傳「換心」徹底回春 赤裸上身影片激罕曝光 事件涉年輕僧人極驚嚇