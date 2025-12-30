66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人

台灣資深男星曹西平早年不時作客各大台綜如《康熙來了》等而為港人熟悉，於12月29日晚間驚傳在三重住處家中逝世，終年66歲，消息一出震撼台灣演藝圈。據了解，警方及消防人員到場時，他已無生命跡象，初步排除外力介入，詳細死因仍待釐清。生前與家人關係疏遠的他，早已立下遺囑，決定將所有遺產留給長年陪伴在側的契仔。

契仔心碎還原最後時刻

據悉，曹西平的契仔Jeremy於29日凌晨2時與曹西平最後一次聯繫後，便因事前往日本。期間他多次試圖聯絡契爺，卻都杳無音訊，心中隱隱感到不安。直到當晚10時許返抵家門，一進門便習慣性地呼喊「我回來了」，卻未聽見熟悉的回應。Jeremy進入房間查看，赫然發現曹西平倒臥在地板上，已無呼吸心跳。他嚇得立刻報警，但救護人員到場後，發現曹西平身體已出現屍斑且僵硬，判定已死亡多時，Jeremy只能當場忍痛放棄急救。

曹西平與親兄弟全反目

曹西平的驟然離世，也讓他與家人的恩怨再度浮上檯面。他與四位親兄弟長年關係緊張，多年前更因父親的遺產問題反目成仇。曹西平曾在節目上聲淚俱下地控訴，當年父親留下多處房產，但皆有高額貸款，兄弟們卻無人願意分擔，讓他獨自負擔每月近15萬台幣（約3.7萬港幣）的龐大債務，壓力大到出現禿頭情況。

曹西平獨自照顧病父不甘被誣陷

曹西平亦透露，父親晚年生病時，皆由他一人獨自照顧，甚至在父親臨終前，也是他一人在醫院面臨是否急救的天人交戰。他曾悲憤表示：「家人沒有人出面幫忙，爸爸走後我一手處理喪事，結果多年來沒得到一句謝謝，還被誣陷在爭遺產。」

曹西平將遺產全留給契仔

由於與家人決裂，曹西平生前便已預立遺囑，明確表示：「我的錢絕不讓姓曹的人碰」，將把所有財產與積蓄，全數留給長年照顧他起居、情同父子的契仔Jeremy。

不過，台灣法律界人士指出，由於曹西平未婚無子，其兄弟在法律上仍為法定繼承人，可主張「特留分」，因此契仔是否能完全繼承所有遺產，恐怕還有變數。

