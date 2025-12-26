77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘

日本人氣編劇、有「狗血劇女王」之稱的內館牧子於本月17日因急性左心衰竭在東京一家醫院病逝，享壽77歲。令人震驚的是，此消息在封鎖9日後，直到26日才向外界公開，引起業界與劇迷的廣泛關注。

內館牧子後事低調

根據日本媒體報導，內館牧子的葬禮已在近日由近親參與下低調舉行，並由她的親弟弟擔任喪主。這位傳奇編劇的離世，象徵著一個時代的結束。

相關閱讀：已婚娛樂公司高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子

內館牧子本為上班族

內館牧子的一生充滿傳奇色彩。她畢業於武藏野美術大學，曾是三菱重工業的一名普通上班族。熱愛相撲的她，一度立志成為相撲記者但未能如願，甚至還擔任過橫綱審議委員會的成員。後來，她的人生迎來轉捩點，在參加新人編劇比賽後毅然辭職，從此全心投入劇本創作，開啟了她的輝煌編劇生涯。

內館牧子劇本尺度驚人

內館牧子在90年代的電視劇界掀起巨大波瀾，她尤其擅長描寫充滿愛恨糾葛的「愛憎劇」（俗稱「狗血劇」），其劇本異常吸引，不僅創下高收視，更成為社會現象。她筆下的故事總是挑戰觀眾的道德底線，並成功吸引了多位一線女星為其獻出破格演出，挑戰接近18禁的劇情，創造了無數經典場面，當中包括永作博美主演的《周末婚》，描述妻子為避免婚姻變質，提議只在週末過婚姻生活，逼近成人尺度的劇情引發熱議；藤原紀香主演的《再見舊情人》，講述女主角重逢已婚的前男友，陷入不倫之戀的掙扎；稻森泉主演的《年下之男》，描寫相差8歲的姐弟戀，因禁忌的誘惑而產生愛情。

內館牧子終年77歲

近年，隨著年齡增長，她將目光轉向老年生活，創作出如《結束的人》、《反正很快就會死》等多部描寫老去的小說，同樣獲得廣大迴響，並被改編成影視作品。內館牧子用她的一生，為觀眾留下了無數難忘的故事。

相關閱讀：58歲男星患血癌半年狀態曝光 生日照洩身形消瘦 罕談治療進度