58歲男星患血癌半年狀態曝光 生日照洩身形消瘦 罕談治療進度

58歲台灣男星及製作人沈玉琳早前證實罹患血癌，消失螢光幕半年後，近日公開近照。照片中的他氣色尚可，獲愛妻芽芽溫馨獻吻，並親自發文向粉絲報平安，更曝光治療進度。

沈玉琳略顯消瘦

沈玉琳以其幽默風趣的主持風格，深受觀眾喜愛。然而，約半年前他證實罹患血癌，便暫停所有演藝工作，專心接受治療，自此未再公開露面。近日，適逢他的生日，沈玉琳終於在IG上分享了他的近況。照片中，他戴上鴨舌帽、配戴著眼鏡，雖然看起來略顯消瘦，但氣色尚可。芽芽緊緊依偎老公身旁，並在沈玉琳臉頰上送上深情的一吻，畫面溫馨感人。兩人面前擺著一個巨大的心型生日蛋糕，象徵著家人滿滿的愛與支持。

沈玉琳對抗病魔半年

這張久違的合照，是沈玉琳對抗病魔半年來首度曝光的樣貌。儘管仍在治療中，但他在照片中流露出的平靜神情，以及與妻子間的甜蜜互動，讓關心他的粉絲們稍稍鬆了一口氣。除了照片，沈玉琳也親自發文回應外界的關心與祝福，他寫道：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」簡短的文字透露出他正向樂觀的態度，並預告身體狀況好轉後，將會重返螢光幕與大家見面。這則報平安的貼文一出，立刻湧入大量粉絲與圈內好友的祝福，眾人紛紛為他加油打氣，期盼他早日康復。

