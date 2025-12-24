娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子

韓國娛樂公司One Hundred爆出驚天桃色醜聞！該公司的2位創辦人：知名歌手及製作人MC夢與P Arc集團已婚會長車佳媛被爆曾發生不倫戀，更有指男方於交往期間在女方身上吸金320億韓圜（約1.7億港元）。

車佳媛多次匯款給MC夢

據韓媒《THE FACT》報道，二人自2022年7月底開始有金錢來往，車佳媛多次匯款給MC夢，並於翌年年底一起成立One Hundred。該公司旗下有Big Planet Made娛樂、Million Market、BLACK MADE和INB100等公司，更包攬了SHINee泰民、李昇基、龍俊亨、伯賢、XIUMIN、CHEN等知名藝人。短短時間就發展出龐大規模，可見女方為男友下了重本！此外，車佳媛還讓MC夢在頂級百貨公司隨便買，期間MC夢已拿下多款名車、名錶等禮物，總值100億韓圜（約5,373萬港元）。再加上期間匯款共120億韓圜（約6,448萬港元），以及幫男方代還債務100億韓圜，女方共花了320億韓圜在他身上。

車佳媛與MC夢談及精子

但二人關係從今年上半年開始生變，女方4月時曾在短訊中抱怨MC夢冷落她，未幾又熱情如火地跟他討論備孕問題，MC夢提到「我壓力大，活着的精子還不到2%」，車佳媛則回他「我可以幫你產生更多精子」。及後二人曾努力備孕，但而車佳媛於5月中開始提分手，並於同月向法院申請支付命令，要求MC夢歸還被界定為「借款」的資金。至於One Hundred則發聲明，否認他們的CEO MC夢與車會長之緋聞，更指報道中所公開的聊天紀錄乃MC夢在車會長親信車俊英的威脅下所杜撰，此舉是為了奪取Big Planet Made的經營權。如今該公司兩巨頭角力，外界擔心將影響旗下藝人發展。

