2025回顧丨76名本地及國際藝人離世 許紹雄大S金賽綸死訊最震撼 唐佳墮樓10日雪妮病逝

回顧2025年娛樂圈多位老戲骨先後離世，俞明、谷峰、唐佳與太太雪妮、周聰、黎宣、許紹雄、馮淬帆，加上夏春秋、蔡瀾等，位位都是陪著香港人成長，眾人的離開令人感到惋惜。而對抗頑疾多年的方大同，天妒英才終年41歲。

2025年娛樂圈殞落藝人

至於兩岸、日韓及遠至海外，今年同樣痛失多位著名藝人，包括《花漾爺爺》李順載、《東京家族》「國民嫲嫲」吉行和子、《妖獸都市》仲代達矢、奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman）、荷李活傳奇影星羅拔烈福（Robert Redford）百年歸壽。37歲內地《三生三世十里桃花》男星于朦朧墮樓，48歲台灣女星徐熙媛（大S）在日本外遊期間猝逝、31歲台灣女網紅謝侑芯陳屍酒店，24歲的韓國女演員金賽綸爆出輕生、46歲韓團As One出身李敏寓所倒斃，更有兩對荷里活夫妻在寓所身亡，當中更有人懷疑遭兒子殺害，離世消息均震驚網民。

2025回顧丨有哪些本地藝人逝世？

2025年回顧｜「百歲笑匠」俞明肺炎離世

粵語片經典笑匠俞明也是《歡樂今宵》的台柱之一，於1998年退休。去年榮升人瑞的他，今年大年初二發燒入院，並確診肺炎，五日後的2月4日在睡夢中於醫院安詳離世，享壽100歲。

2025年回顧｜「音樂才子」方大同英年早逝

「音樂才子」方大同今年2月21日因病離世，終年41歲，其死訊震驚各界。方大同於2005年出道，憑《愛愛愛》、《Love Song》等歌曲紅遍華語樂壇，2022年方大同推出歌曲《清楚點》後神隱，去年9月曾現身，一度見到身形暴瘦。方大同近年飽受肺功能問題困擾，亦有氣胸問題，可惜對抗頑疾5年，最終撒手人寰。

2025年回顧｜「六合彩之父」夏春秋享年93歲

「冬叔」夏春秋因早年長期主持六合彩攪珠節目，而家喻戶曉，成為「六合彩之父」，是香港市民的集體回憶。其著名演員女兒吳君如公開父親死訊，透露爸爸夏春秋於3月11日離世，享年93歲。

2025年回顧｜「金馬男配」谷峰寓所身亡

「著名綠葉」邵氏實力派演員谷峰（原名陳思文）60年代入行，曾兩度榮獲金馬獎最佳男配角，2013年淡出幕前。谷峰代表作有《倚天屠龍記》、《新獨臂刀》、《保鏢》、《雙俠》及《清宮大刺殺》等，在電影《九品芝麻官》飾演「常威」父親一角，為人印象深刻。谷峰於3月27日在寓所離世，由家人上門揭發，享年95歲。

2025年回顧｜「御用奸人」方剛與世長辭

「御用奸人」方剛（改名梁芳綱）早於1968年入行，曾因惡形惡相的外表，在劇集《人在邊緣》飾演大惡人「鄭細鳳」，演活壞人角色，令人恨之入骨。方剛於今年5月30日清晨與世長辭，享年78歲，由義子公布其死訊。

2025年回顧｜唐佳雪妮「鴛鴦蝴蝶命」

圈中模範夫妻資深武術指導丈夫唐佳（原名黃唐）、與「一代女俠」太太雪妮夫妻情深，今年6月23日曾驚爆唐佳在佐敦墮斃，終年88歲。雪妮相隔10日、於7月3日因胰臟癌在醫院病逝，享年77歲。其家屬在安排二人合辦喪禮送別。

2025年回顧｜「香港四大才子」蔡瀾兄弟同年亡

繼金庸、倪匡、黃霑之後，「香港四大才子」最後一人蔡瀾，於6月25日在養和醫院安詳離世，享年83歲。蔡瀾的死訊公開後，遵從其意願不設任何儀式，並已火化遺體。星加坡電視製作人、蔡瀾的胞弟蔡萱，生前患有輕微的骨髓纖維化，於今年3月26日離世，享年78歲。

2025年回顧｜吳博君與「漸凍人症」搏鬥七年

「TVB御用小人物」吳博君與「漸凍人症」搏鬥七年，今年7月2日不幸離世，享年69歲。入行逾30年的吳博君，曾演出多部TVB劇集，擅演「店小二」、「反派」等小人物角色，其代表作有1996年TVB版本《笑傲江湖》的「桃谷四仙」。吳博君於1997年TVB裁員下離巢，曾轉做酒樓清潔工、麵包師傅等工作。

2025年回顧｜周驄肺炎離世享年92歲

TVB「御用爺爺」周驄（原名冼錦榮）今年7月4日因肺炎離世，享年92歲。周驄自50年代加入娛樂圈，60年代已做小生，演出過多部膾炙人口的作品，包括《苦命女兒》、《龍鳳劍》、《癡情兒女》等。周驄1998年加盟TVB，代表作有《創世紀 II 天地有情》、《溏心風暴之家好月圓》等，直至2020年退休離巢。

2025年回顧｜黎姿姑媽黎宣壽滿天年

資深演員黎宣於8月28日與世長辭，享年93歲。黎宣出身自演藝世家，父親為「香港電影之父」黎民偉，黎姿是其姪女。黎宣於50年代活躍影壇，晚年加入TVB，參與過《大時代》、《真情》等經典劇集，2010年完成《Only You 只有您》後淡出幕前，與老公高宏過退休生活。

2025年回顧｜許紹雄彌留群星探望

許紹雄（Benz雄）今年10月27日被《星島頭條》獨家爆病危消息，當時有逾30位藝人趕赴醫院探望。許紹雄延至翌日（10月28日）凌晨病逝，享年76歲。許紹雄從影54年演出作品無數，在《新紮師妹》系列的「方中Sir」、《使徒行者》的「歡喜哥」是近年的代表作。

2025年回顧｜馮淬帆晚年受病魔折磨

「冷面笑匠」馮淬帆以《五福星》系列、《最佳損友》、《精裝追女仔》等喜劇片奠定影壇地位，當年一句「香蕉你個芭樂」經典台詞深入民心。一生未婚的馮淬帆，晚年飽受病痛困擾，於10月31日在台灣病逝，享年81歲。

2025年回顧丨有哪些海外藝人逝世？

2025年回顧｜大S徐熙媛魂斷東京

台灣女星徐熙媛（大S）今年初與家人遊日期間，傳出因日本流感急症過世消息。最終大S的家屬證實死訊，徐熙媛於2月2日在日本病逝，終年48歲，在當地火化後骨灰運回台灣安葬。「大S」徐熙媛與前夫汪小菲育有一子一女，離婚後閃嫁20年前曾相戀的韓國藝人具俊曄。大S生前患有癲癇病和心臟病，並經歷過兩次流產。

2025年回顧｜林沖睡夢中離世

台灣「鑽石歌王」林沖於7月7日在睡夢中安詳辭世，享年92歲。林沖2011年曾罹患攝護腺癌，一度抗癌成功，三年前左腿曾施手術，導致林沖的行動能力衰退，多次意外跌倒受傷，去年因髖關節重摔，而要接受手術。

2025年回顧｜千百惠曾戀已婚作曲家

台灣「跨代歌后」千百惠於8月19日凌晨因病去世，享年62歲。千百惠是台灣泰雅族歌手，憑《想你的時候》、《走過咖啡屋》、《煙雨濛濛》等歌曲紅遍亞洲。千百惠於1991年到北京發展，與已婚作曲家高大林撻著，之後為愛到內地定居。但到2012年千百惠宣布與高大林離婚，二人育有一子。

2025年回顧｜于朦朧墮樓身亡鬧風波

內地《三生三世十里桃花》男星于朦朧於9月11日傳出墮樓身亡消息，終年37歲。事後警方排除于朦朧死因涉刑事成份，所屬工作室證實噩耗，並上載于母的聲明強調兒子離世屬「飲酒意外」。自于朦朧逝世後，網民指「疑點重重」，有傳因拒絕潛規則被「雪藏」三年，惹起不少揣測，于朦朧離世風波仍持續發酵。

2025年回顧｜謝侑芯猝死案多疑點

台灣「護理系女神」網紅謝侑芯10月22日被發現猝死於吉隆坡的酒店，終年31歲。馬來西亞歌手黃明志爆出曾在案發現場，警方在房內搜出約9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸，而黃明志的初步尿液檢測結果，對4種毒品呈陽性反應。黃明志因捲入謝侑芯猝死案，曾以謀殺、毒品等罪名兩度遭延扣。但12月時謝侑芯案有大反轉，檢方改口稱黃明志對毒品反應呈陰性，暫時還了黃明志清白。

2025年回顧｜金賽綸於金秀賢生日輕生

童星出身的金賽綸，曾以電影《殺手代父》驚艷影壇，2月16日被發現在首爾家中身亡，終年24歲。金賽綸於2022年爆出酒駕肇逃、拒絕酒精測試，自毀星途，2024年原計劃透過話劇復出，卻在「秒刪與金秀賢貼臉照」風波後遭換角，復出失敗。金賽綸離世當日正是金秀賢的生日，其後傳出二人曾是戀人，有指金賽綸當時未成年，金秀賢因輿論備受抨擊，導致形象受損，事業陷危機。

2025年回顧｜仲代達矢曾拍港產片

日本名導黑澤明御用「國民俳優」仲代達矢11月8日逝世，享年92歲。仲代達矢代表作《大鏢客》、《影武者》等，並曾演港產片《妖獸都市》。仲代達矢1975年與妻子宮崎恭子共同創辦「無名塾」，培育新人演員，當中包括役所廣司、若村麻由美、真木陽子、瀧藤賢一等實力派演員。

2025年回顧｜李順載家人安詳辭世

被譽為「國民爺爺」的韓國綜藝《花漾爺爺》資深演員李順載，11月25日在家人陪伴下安詳辭世，享年91歲。李順載從影近70年，去年底曾因健康惡化一度停工，並取消10月演出舞台劇，靜養三個月後，李順載出席「KBS演技大賞」，並憑韓劇《狗之聲》奪得至高榮譽「大賞」，成為KBS史上最高齡的得獎者。

2025年回顧｜真赫曼與妻陳屍家中

以《密探霹靂火》和《豪情蓋天》兩度摘得奧斯卡金像獎的95歲硬漢演員真赫曼（Gene Hackman），2月26日被發現與妻子貝齊荒川（Betsy Arakawa）陳屍新墨西哥州聖塔費的家中，當時死因未明，事件引發外界關注。真赫曼生前患有阿茲海默症晚期，據警方調查，指真赫曼夫婦疑分別因心臟病、感染漢坦病毒導致喪命。

2025年回顧｜羅拔烈福寓所辭世

羅拔烈福（Robert Redford）於9月16日在加州寓所安詳辭世，享年89歲。羅拔烈福曾以《老千計狀元才》奪下奧斯卡影帝，並創辦影響深遠的辛丹斯電影節，羅拔烈福不僅是一位傑出的演員，更是獨立電影的重要推手，其魅力與貢獻將永載史冊。

2025年回顧｜朱比蘭特賽克斯、名導洛連納夫婦疑遭殺害

世界級男中音歌唱家朱比蘭特賽克斯（Jubilant Sykes）曾獲格林美獎（Grammy Awards）提名，12月8日晚在美國洛杉磯聖塔莫尼卡家中遇刺身亡，終年71歲。警方經初步調查後，朱比蘭特賽克斯的31歲兒子麥卡賽克斯（Micah Sykes），被警方列為殺人嫌疑人逮捕。

而執導《90男歡女愛》的美國著名導演洛連納（Rob Reiner）與太太Michele Singer Reiner，12月14日被發現倒斃在洛杉磯Brentwood的寓所，身上有刀傷，其32歲編劇二兒子Nick Reiner成為嫌疑犯。

