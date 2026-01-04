萬千星輝頒獎典禮2025丨《巨塔之后》陳煒七度問鼎視后  亞視出身曾為前夫淡出  與醫生陳國強再婚

TVB頒獎禮2025／陳煒／最佳女主角丨無綫電視盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。曾6次挑戰視后寶座的陳煒，今屆憑《巨塔之后》飾演「方欣」一角，成功入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女主角」十強，希望打破宿命首圓視后夢。

TVB頒獎禮2025丨陳煒奸到出汁有睇頭

陳煒於《巨塔之后》演奸角方欣極搶鏡，於劇中陳煒同宣萱正面大鬥法擦出無限火花，其奸到出汁的表現被網民指重現「太平公主」戲勢，故此深受歡迎。陳煒之前憑《宮心計2深宮計》曾大熱挑戰2018年視后，可惜最後跟獎座擦身而過。事實上，今年已是陳煒第7度問鼎視后，之前她亦曾憑《梟雄》、《火線下的江湖大佬》、《好日子》、《法證先鋒IV》和《回歸》獲得提名。陳煒一直甚有觀眾緣，演技被受認可，甚至曾被網民封為民間視后。

TVB頒獎禮2025丨陳煒出身亞視

陳煒於1996年奪得《亞洲小姐競選》冠軍後於亞視出道，之後成為亞視當家花旦，08年因為結婚而和亞視結束12年賓主關係。4年後陳煒回復單身，於好友江美儀的引薦之後過檔TVB，首部劇集為《法網追擊》，當時已經引起不少注意，觀眾對其演出非常受落，令陳煒之後平步青雲，在TVB成功攀上女一地位，並多次得到挑戰視后的機會，她希望以一枚視后獎座慶祝入行30年。

TVB頒獎禮2025丨陳煒曾經離婚現嫁醫生

陳煒之前曾有一段婚姻，2008年在事業高峰時嫁台灣商人顏志行並移居當地，不過陳煒覺得相處過後，雙方並不適合，雖然有過長時間掙扎，但性格撇脫的她最後都決定離婚。到2019年，陳煒跟陳國強同遊峇里爆出戀情，二人並於2021年11月宣布結婚，並在翌年9月舉行婚宴，雙方已結婚3年，雙方依然十分恩愛。

TVB頒獎禮2025丨陳煒曾想當媽媽

陳煒之前曾承認想做媽媽，她表示前夫是長子嫡孫，於首段婚姻中的確想過生小孩不過相處2、3年之後關係破裂而打消念頭，最後更離婚收場。到40多歲時，陳煒便徹底放棄生育想法，現時和老公好好享受二人世界。

