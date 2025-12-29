鍾柔美錫面相繼續流出 娛圈猛人當劉展霆面咀Yumi場面火辣 背景起底跟MIRROR合作無間

童星出身的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）近日因一張被緋聞男友劉展霆（Eden）親吻臉頰的親密照而成為城中熱話。雖然她火速將照片刪除，但早已被網民截圖瘋傳，令她與劉展霆傳了3年的緋聞再度升溫。事後鍾柔美在公開活動解畫，堅稱自己仍是A0（未有戀愛經驗），指錫面照只是與「死黨」玩「Truth Or Dare」（真心話大冒險）遊戲輸掉後的懲罰，並強調：「也有其他男、女錫我的照片也有放上網，也是刪掉了。」

錫鍾柔美的不止劉展霆

正當不少網民質疑鍾柔美的說法，認為她為保護偶像形象而「死雞撐飯蓋」時，近日網上流出另一張錫面照，就印證了她的說法。在這張新流出的照片中，親吻鍾柔美臉頰的換成了另一人。相中可見，一名留著一頭搶眼金色短髮、打扮中性的人正嘟嘴親吻鍾柔美的側臉。而被錫的鍾柔美看來非常開心，臉頰泛紅，更俏皮地伸出舌頭，對著鏡頭單眼，氣氛歡快。

造型師Jansco背景猛料

而相中人是香港著名的設計師兼造型師Jansco Wan。Jansco Wan在新生代藝人中極具名氣，打扮型格，常以中性造型示人。Jansco Wan才華洋溢，不僅擁有自家時装品牌，更是眾多當紅藝人的御用造型師，合作對象包括MIRROR、COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）和許軼（Day）、YOLO成員何洛瑤（Sica），以及包括鍾柔美在內的《聲夢》學員姚焯菲（Chantel）及詹天文（Windy）等，在行內被尊稱為「溫總」。

鍾柔美解釋可信度大增？

這張與Jansco Wan的親密合照，加上鍾柔美曾表示「也有其他男、女錫我」，似乎讓她早前「玩遊戲」的說法可信度大增。

