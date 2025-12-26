鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件

年僅19歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），一直以專注學業、單身（A0）的清純形象示人。 然而近日卻意外發布了一段與緋聞男友從後擁抱親吻的親密影片，令她與32歲TVB男藝人劉展霆（Eden）的戀情正式浮出水面，A0形象也隨之破滅。 劉展霆是TVB限定男團「Super Tiger」成員之一，雖然演藝事業發展一般，但他家底十分不俗，在港島擁有多個海鮮檔亦經營火鍋店，在今年7月，劉展霆的火鍋店就發生轟動全城的打鬥事件。

劉展霆單親家庭長大

現年32歲的劉展霆，是TVB限定男團「Super Tiger」的成員之一，他在單親家庭長大，由母親獨力撫養成人。 劉展霆的母親在灣仔鵝頸橋街市擁有三個海鮮檔，並在銅鑼灣經營海鮮批發生意，家底相當強勁。 劉展霆中學時期遠赴紐西蘭升學，並在當地大學畢業，疫情期間因擔心家人而回流香港，在回港後參加了TVB的舞蹈真人騷《盛‧舞者》後簽約成為藝人，正式踏入演藝圈。

旗下火鍋店曾爆發打鬥事件

除了演藝事業，劉展霆亦有經營副業，是尖沙咀一間火鍋店的老闆。今年7月，其火鍋店曾發生打鬥事件，網紅「劉馬車」劉駿軒在店內涉嫌襲擊另一位網紅葉子健。事後劉展霆在社交媒體上交代，指是他邀請葉子健到店內試食，並對發生的暴力事件感到無奈，同時透露店內一部新購的電視也在混亂中受損。

劉展霆鍾柔美戀情早有玄機？

事實上，鍾柔美與劉展霆的緋聞早在2022年合作拍攝劇集《青春本我》時便已傳出，當時已有網民指目擊二人拖手逛街，但鍾柔美一直否認戀情，強調專注學業和追夢。 這次意外流出的親密影片，證實了這段相差13歲的戀情，不少網民討論這是否會挑戰TVB盛傳的「禁愛令」。

