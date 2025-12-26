《聲夢》小花鍾柔美3年地下情曝光？「攬啜片」意外流出A0形象破滅 男友從後環抱甜到漏

童星出身的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）自從炎明熹（Gigi）因離巢後，再加上《聲夢》小花姚焯菲（Chantel）又遠赴外國留學，結果令鍾柔美突圍而出，成為新一代的力捧對象。日前《東周刊》曾報道指TVB為免影響旗下小生、花旦兼小花接Job，嚴格執行「禁愛令」，不准旗下花旦小生將戀情浮面。

鍾柔美貼上被男友從後攬實兼親吻短片

鍾柔美曾被傳與Super Tiger成員劉展霆（Eden）前後腳入場睇戲被斷正，不過鍾柔美多次否認戀情，堅持「A0」，更強調要專注學業。但昨日（25日）在Threads瘋傳一段鍾柔美在個人IG貼上疑被男友從後攬實兼親吻短片，雖然片段被鍾柔美秒速刪除，但仍被網民快手儲存兼流傳。

鍾柔美劉展霆因劇集《青春本我》撻著

鍾柔美與比她大13年的劉展霆因合作劇集《青春本我》撻著，雖然兩人屢次拍拖被斷正，但一直否認戀情，昨日鍾柔美疑似錯手分享二人甜爆錫面片段於個人IG限時動態，兩人親密關係亦隨之曝光！片中戴有聖誕頭飾的鍾柔美拎着手機疑與緋聞男友劉展霆自拍，劉展霆從後環抱著鍾柔美，然後輕輕親吻在其臉頰上，鍾柔美表現得相當受落，甜蜜非常。鍾柔美雖然秒速將片段刪除，但仍被網民快手儲存並流傳，有人發現鍾柔美近日曾穿過同款衣服，相信鍾柔美一時手滑，以為只是放了二人的秘密帳號，誰知竟在個人公開平台發放了。不過仍有網民嬲爆：「TVB鍾柔美扮A0？？好似極速delete咗」、「冇了冇了！」、「笑死！佢應該post錯咗account。」、「3年幾前俾人爆過，嗰時就否，唔知幾時開始啦！」、「如果係三年前就喺埋一齊，咁個女仔嗰陣得16歲，個男嘅大佢成13年，點睇都怪怪哋。」

鍾柔美劉展霆開設情侶帳號

鍾柔美和劉展霆曾被網民列出多項證據證明二人戀情，於2022年的情人節，劉展霆曾拎拎着《青春本我》吉祥物「青春常豬」及有兩隻手各自拎住軟雪糕的拍照，有網民發現鍾柔美曾在劇中有抱過「青春常豬」，於是劉展霆被指暗示放閃。其後又分別有網民曾見二人拖手行街，也發現二人開設情侶帳號、劉展霆媽媽IG有follow鍾柔美和劉展霆IG限時動態當玩暗示等。今年年中，鍾柔美更被發現與疑似年青男士齊睇戲，二人從光線比較暗的通道離開時，被指未知是否放下戒心，男方疑似用手摸鍾柔美的肩膀及屁股，男友更被指情不自禁依偎在鍾柔美的肩上，猶如熱戀中的小情侶。事後鍾柔美稱此人只是同學，強調絕對沒有被摸屁股的行為，她指男方可能只是以防她撞到才會把手放在她身旁，重申是「零接觸」，鍾柔美還稱如果男方碰到她一定會避開，二人完全沒有發展空間，她忙於工作及學業，沒時間發展戀情。

