萬千星輝頒獎典禮2025丨「飛躍」大熱黃庭鋒係中大學霸 伯樂是金牌司儀 出身富裕曾做老師

萬千星輝頒獎典禮2025／黃庭鋒／飛躍進步男藝員｜香港電視廣播有限公司（TVB）年度盛事《 萬千星輝頒獎典禮2025》，定於2026年1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。今年的「飛躍進步男藝員」之爭可謂相當激烈，而其中一位備受矚目的候選人，正是第六度獲得提名的黃庭鋒。黃庭鋒憑藉今年在《富貴千團》、《麻雀樂團》、《巨塔之后》等劇集中表現亮眼，成為今年「飛躍進步男藝員」的大熱人選。

TVB頒獎禮2025丨黃庭鋒獲陳芷菁引薦入行

現年37歲的黃庭鋒，擁有令人稱羨的學歷背景。他曾先後到英國及日本留學，曾經做過9個月的醫科生，最後他放棄讀醫，然後轉到體育學科。黃庭鋒在香港中文大學取得體育系文學碩士學位，絕對是娛圈中的「學霸」。在入行前，黃庭鋒曾在國際學校擔任體育老師，更差點成為英超球會的青年軍球員，可謂文武雙全。

黃庭鋒的演藝之路，源於一次偶然的機會。當年他在學校任教時，因一名學生的家長是金牌司儀陳芷菁，經其介紹下於2016年加入Now TV，之後過檔無綫電視。他由體育節目主持做起，慢慢轉型為演員。雖然當時家人對他放棄高薪厚職的教師工作頗有微言，但他仍然堅持追夢。

TVB頒獎禮2025丨黃庭鋒曾獲英超青年軍招手

黃庭鋒自小熱愛足球，在英國留學期間，他的足球才華更得以盡情發揮。他不但是校隊中唯一的亞洲球員，更憑著出色的球技成為球隊的前鋒。黃庭鋒在一次到阿根廷和智利的校際賽中，更榮獲「最有價值球員獎」，實力備受肯定。他的出色表現更吸引了英超球會阿士東維拉（Aston Villa）及狼隊（Wolverhampton Wanderers）青年軍的注意，並獲推薦前往試腳。不過，為了專注學業，黃庭鋒最終選擇放棄成為職業足球員的機會。

TVB頒獎禮2025丨黃庭鋒精通日語

除了學歷出眾，黃庭鋒的語言天份亦同樣出色，精通兩文三語，更能操流利日語。他曾在日本留學，並考獲日本語能力試驗N2級水平。黃庭鋒在主持2024年巴黎奧運節目時，他即場為日本乒乓球選手早田希娜作即時日語傳譯，備受網民讚賞。此外，他亦曾擔任BLACKPINK成員Lisa香港見面會的主持，並以流利英語與對方交流，可見其語言能力備受肯定。

TVB頒獎禮2025丨黃庭鋒曾贏台慶大獎

入行後，黃庭鋒備受無綫力捧，2018年在劇集《救妻同學會》首度擔任要角，同年更在台慶贏得51萬元大獎，並將獎金用於置業。2021年，他首度入圍「飛躍進步男藝員」最後六強，演技備受肯定。. 今年，他更在劇集《富貴千團》首度擔正男主角，並在《麻雀樂團》及《巨塔之后》等劇集中有出色發揮，令他第六度獲提名「飛躍進步男藝員」。對於今次獲獎，他坦言：「今年比較多作品推出...所以都好希望可以拎到獎。」

TVB頒獎禮2025丨黃庭鋒曾被追債

黃庭鋒的星途也並非一帆風順。2019年，他曾被人惡意在電視城外牆噴字追債，被指欠2千萬百家樂賭債，事件一度令他非常困擾，更向私家偵探求助希望找出搞事人，幸得家人及公司的支持，最終跨過難關。

TVB頒獎禮2025丨黃庭鋒曾被好友「撬牆腳」

至於感情方面，黃庭鋒曾透露自己在感情路上曾被欺騙。. 他憶述多年前曾被好友「撬牆腳」，與前度分手後，發現她與自己的朋友走在一起，令他大受打擊，坦言難以再與他們做朋友。近年，他曾被拍到與一名長髮女子約會而傳出緋聞，但他最近在訪問中表示自己目前單身。