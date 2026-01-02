Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝頒獎典禮2025丨「飛躍」大熱黃庭鋒係中大學霸 伯樂是金牌司儀 出身富裕曾做老師

影視圈
更新時間：14:00 2026-01-02 HKT
發佈時間：14:00 2026-01-02 HKT

萬千星輝頒獎典禮2025／黃庭鋒／飛躍進步男藝員｜香港電視廣播有限公司（TVB）年度盛事《 萬千星輝頒獎典禮2025》，定於2026年1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。今年的「飛躍進步男藝員」之爭可謂相當激烈，而其中一位備受矚目的候選人，正是第六度獲得提名的黃庭鋒。黃庭鋒憑藉今年在《富貴千團》、《麻雀樂團》、《巨塔之后》等劇集中表現亮眼，成為今年「飛躍進步男藝員」的大熱人選。

TVB頒獎禮2025丨黃庭鋒獲陳芷菁引薦入行

現年37歲的黃庭鋒，擁有令人稱羨的學歷背景。他曾先後到英國及日本留學，曾經做過9個月的醫科生，最後他放棄讀醫，然後轉到體育學科。黃庭鋒在香港中文大學取得體育系文學碩士學位，絕對是娛圈中的「學霸」。在入行前，黃庭鋒曾在國際學校擔任體育老師，更差點成為英超球會的青年軍球員，可謂文武雙全。

黃庭鋒的演藝之路，源於一次偶然的機會。當年他在學校任教時，因一名學生的家長是金牌司儀陳芷菁，經其介紹下於2016年加入Now TV，之後過檔無綫電視。他由體育節目主持做起，慢慢轉型為演員。雖然當時家人對他放棄高薪厚職的教師工作頗有微言，但他仍然堅持追夢。

相關閱讀：黃庭鋒頻拍劇終有迴響令媽媽對娛樂圈改觀 向陳豪偷師望延續演員路

TVB頒獎禮2025丨黃庭鋒曾獲英超青年軍招手

黃庭鋒自小熱愛足球，在英國留學期間，他的足球才華更得以盡情發揮。他不但是校隊中唯一的亞洲球員，更憑著出色的球技成為球隊的前鋒。黃庭鋒在一次到阿根廷和智利的校際賽中，更榮獲「最有價值球員獎」，實力備受肯定。他的出色表現更吸引了英超球會阿士東維拉（Aston Villa）及狼隊（Wolverhampton Wanderers）青年軍的注意，並獲推薦前往試腳。不過，為了專注學業，黃庭鋒最終選擇放棄成為職業足球員的機會。

相關閱讀：黃庭鋒拖郭柏妍組《麻雀樂團》CP憶初戀 自度加入拍屁股小動作｜獨家

TVB頒獎禮2025丨黃庭鋒精通日語

除了學歷出眾，黃庭鋒的語言天份亦同樣出色，精通兩文三語，更能操流利日語。他曾在日本留學，並考獲日本語能力試驗N2級水平。黃庭鋒在主持2024年巴黎奧運節目時，他即場為日本乒乓球選手早田希娜作即時日語傳譯，備受網民讚賞。此外，他亦曾擔任BLACKPINK成員Lisa香港見面會的主持，並以流利英語與對方交流，可見其語言能力備受肯定。

相關閱讀：佘詩曼與黃庭鋒前胸貼後背 畀仔圍露嬌俏甜笑 周嘉洛見視后一部位通紅

TVB頒獎禮2025丨黃庭鋒曾贏台慶大獎

入行後，黃庭鋒備受無綫力捧，2018年在劇集《救妻同學會》首度擔任要角，同年更在台慶贏得51萬元大獎，並將獎金用於置業。2021年，他首度入圍「飛躍進步男藝員」最後六強，演技備受肯定。. 今年，他更在劇集《富貴千團》首度擔正男主角，並在《麻雀樂團》及《巨塔之后》等劇集中有出色發揮，令他第六度獲提名「飛躍進步男藝員」。對於今次獲獎，他坦言：「今年比較多作品推出...所以都好希望可以拎到獎。」

TVB頒獎禮2025丨黃庭鋒曾被追債

黃庭鋒的星途也並非一帆風順。2019年，他曾被人惡意在電視城外牆噴字追債，被指欠2千萬百家樂賭債，事件一度令他非常困擾，更向私家偵探求助希望找出搞事人，幸得家人及公司的支持，最終跨過難關。

相關閱讀：黃庭鋒晒流利日文回饋網民！早前訪問日本選手早田希娜獲讚 中大尖子曾留學英日家境富裕

TVB頒獎禮2025丨黃庭鋒曾被好友「撬牆腳」

至於感情方面，黃庭鋒曾透露自己在感情路上曾被欺騙。. 他憶述多年前曾被好友「撬牆腳」，與前度分手後，發現她與自己的朋友走在一起，令他大受打擊，坦言難以再與他們做朋友。近年，他曾被拍到與一名長髮女子約會而傳出緋聞，但他最近在訪問中表示自己目前單身。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
6小時前
樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　
突發
3小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
16小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
21小時前
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
影視圈
4小時前
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
突發
2小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
20小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
5小時前
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
生活百科
2小時前