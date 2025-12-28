Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃庭鋒頻拍劇終有迴響令媽媽對娛樂圈改觀 向陳豪偷師望延續演員路

影視圈
更新時間：21:15 2025-12-28 HKT
發佈時間：21:15 2025-12-28 HKT

黃庭鋒於《萬千星輝頒獎典禮2025》入圍「飛躍進步男藝員」10強，首階段時更曾入圍競逐4個獎項包括︰最佳劇集、最佳綜藝及最佳主持；他憶述指今年工作機會多，形容頻頻拍劇是「越演越上癮」，望在演員路上繼續發展，持續進步，令家人與母親感到驕傲。

撰文：李文偉、攝影：羅安強
髮型：Yan Kwok
化妝：Jennier Chan
場地：Greyhound@K11 Musea

密密曝光

主持人出身的黃庭鋒，今年除了主持擅長的綜藝節目《Grand住去利物浦》之外，同時在劇集《富貴千團》、《麻雀樂團》以及《巨塔之后》中與觀眾見面，他表示：「三齣劇我都十分喜歡，《富貴千團》是3、4年前的作品，自己仍很青澀，當時是第一次做男主角，事前準備謹慎，有向前輩請教！」他請教了陳豪、張振朗，「振朗知道我有這個機會，他很開心也很樂意和我分享，我們兩個人就坐在海邊傾劇本，討論角色，他給了我許多演繹人物上的想法。」續指拍攝《麻雀樂團》，為他帶來「一家人」，「這劇集輕鬆、溫情和緊張一身，原來當演員一同投入演出，淚水便會湧出來。雖然與譚俊彥演兄弟，感覺上他更似是我的父親，整件事非常Sweet！」黃庭鋒亦表示，主持《Grand住去利物浦》實現了「英超夢」，笑言在英國求學時，也未買到過一張英超門票，這次有幸見證愛隊上場，而首次拍檔的高海寧、周嘉洛，竟有意想不到的默契。

黃庭鋒不經不覺入行9年。
黃庭鋒不經不覺入行9年。
黃庭鋒拍《麻雀樂團》的得著是多了「家人們」噓寒問暖。
黃庭鋒拍《麻雀樂團》的得著是多了「家人們」噓寒問暖。
《富貴千團》露點演出！
《富貴千團》露點演出！
主持《Grand住去利物浦》與周嘉洛、高海寧首拍檔，都是玩得之人，遂成好友。
主持《Grand住去利物浦》與周嘉洛、高海寧首拍檔，都是玩得之人，遂成好友。

母親對娛樂圈沒有好感

作品多多的一年，黃庭鋒形容體驗豐富，演出角色的種類上大不同，有發揮有挑戰，在劇集播出後，也收到許多意見，「這一年十分精采，好少有多齣劇集一同播放，由主角到客串，每一次演出都得到讚賞和寶貴意見，這一年是一次完整的旅程。好似在《巨塔之后》演醫生『志明』，有觀眾、網民覺得意外︰『原來你都可以做到這類專業角色』，該角色後半段才出場，短短幾場戲，劇迷也有留意，令我充滿成功感，開始想像自己在不同角色中的發揮空間。」

黃庭鋒今年作品多，曝光率高。
黃庭鋒今年作品多，曝光率高。
媽媽的支持是黃庭鋒最大鼓勵。
媽媽的支持是黃庭鋒最大鼓勵。
他在《巨塔之后》穿醫生服演專業人士，短短幾場戲大受好評。
他在《巨塔之后》穿醫生服演專業人士，短短幾場戲大受好評。

忙於為《玫瑰戰爭》開工

黃庭鋒最近忙於拍攝《玫瑰戰爭》，笑稱把所有意見都用在這次演出上。難得能與一眾多前輩合作，他指要從楊茜堯、林夏薇及陳豪等人身上取經，同時期待將來挑戰拍攝動作場面，他表示：「入行9年來，我有許多轉變，由主持節目到拍攝劇集，慢慢感受到，自己真的想繼續演員這條路。」這段時間，家人的支持是最大鼓舞，「我當年放棄做體育老師而選擇入行，媽媽不同意的；直至近年在劇集中露面，她在電視上看到了我的演出，才慢慢改觀，甚至投入這件事，有時比我更緊張，會在家庭群組分享我的片段、報道！」

他視陳豪為奮鬥目標，關係亦師亦友。
他視陳豪為奮鬥目標，關係亦師亦友。
黃庭鋒（中）拍《富貴千團》首當男主角，得好友張振朗（左）教路。
黃庭鋒（中）拍《富貴千團》首當男主角，得好友張振朗（左）教路。
黃庭鋒擔任體育主持，向鍾志光學習，「他的專業度值得敬佩和學習！」
黃庭鋒擔任體育主持，向鍾志光學習，「他的專業度值得敬佩和學習！」
黃庭鋒熱愛健身，形象健康。
黃庭鋒熱愛健身，形象健康。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
6小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
4小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
22小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮
花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  「張栢芝閨密」聽道後獲益良多
59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  「張栢芝閨密」聽道後獲益良多
影視圈
8小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
13小時前
定存攻略｜2025年定存最後召集 3個月可享5.88厘 一間推10厘快閃優惠
定存攻略｜2025年定存最後召集 3個月可享5.88厘 一間推10厘快閃優惠
投資理財
10小時前
東岸板道東段．多圖︱12.29開放 港島海濱正式貫通 附玻璃觀景台、寵物友善區 即睇5個出入口位置
01:02
東岸板道東段．多圖︱12.29開放 港島海濱正式貫通 附玻璃觀景台、寵物友善區 即睇5個出入口位置
社會
9小時前