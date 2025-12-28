黃庭鋒頻拍劇終有迴響令媽媽對娛樂圈改觀 向陳豪偷師望延續演員路

黃庭鋒於《萬千星輝頒獎典禮2025》入圍「飛躍進步男藝員」10強，首階段時更曾入圍競逐4個獎項包括︰最佳劇集、最佳綜藝及最佳主持；他憶述指今年工作機會多，形容頻頻拍劇是「越演越上癮」，望在演員路上繼續發展，持續進步，令家人與母親感到驕傲。

主持人出身的黃庭鋒，今年除了主持擅長的綜藝節目《Grand住去利物浦》之外，同時在劇集《富貴千團》、《麻雀樂團》以及《巨塔之后》中與觀眾見面，他表示：「三齣劇我都十分喜歡，《富貴千團》是3、4年前的作品，自己仍很青澀，當時是第一次做男主角，事前準備謹慎，有向前輩請教！」他請教了陳豪、張振朗，「振朗知道我有這個機會，他很開心也很樂意和我分享，我們兩個人就坐在海邊傾劇本，討論角色，他給了我許多演繹人物上的想法。」續指拍攝《麻雀樂團》，為他帶來「一家人」，「這劇集輕鬆、溫情和緊張一身，原來當演員一同投入演出，淚水便會湧出來。雖然與譚俊彥演兄弟，感覺上他更似是我的父親，整件事非常Sweet！」黃庭鋒亦表示，主持《Grand住去利物浦》實現了「英超夢」，笑言在英國求學時，也未買到過一張英超門票，這次有幸見證愛隊上場，而首次拍檔的高海寧、周嘉洛，竟有意想不到的默契。

母親對娛樂圈沒有好感

作品多多的一年，黃庭鋒形容體驗豐富，演出角色的種類上大不同，有發揮有挑戰，在劇集播出後，也收到許多意見，「這一年十分精采，好少有多齣劇集一同播放，由主角到客串，每一次演出都得到讚賞和寶貴意見，這一年是一次完整的旅程。好似在《巨塔之后》演醫生『志明』，有觀眾、網民覺得意外︰『原來你都可以做到這類專業角色』，該角色後半段才出場，短短幾場戲，劇迷也有留意，令我充滿成功感，開始想像自己在不同角色中的發揮空間。」

忙於為《玫瑰戰爭》開工

黃庭鋒最近忙於拍攝《玫瑰戰爭》，笑稱把所有意見都用在這次演出上。難得能與一眾多前輩合作，他指要從楊茜堯、林夏薇及陳豪等人身上取經，同時期待將來挑戰拍攝動作場面，他表示：「入行9年來，我有許多轉變，由主持節目到拍攝劇集，慢慢感受到，自己真的想繼續演員這條路。」這段時間，家人的支持是最大鼓舞，「我當年放棄做體育老師而選擇入行，媽媽不同意的；直至近年在劇集中露面，她在電視上看到了我的演出，才慢慢改觀，甚至投入這件事，有時比我更緊張，會在家庭群組分享我的片段、報道！」

