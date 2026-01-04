萬千星輝頒獎典禮2025丨《金式森林》郭晉安再爭視帝 近年歷離婚、離巢 榮升上市公司高層緋聞多

TVB頒獎禮2025／郭晉安／最佳男主角丨無綫電視盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。三屆視帝郭晉安憑TVB台慶劇《金式森林》中飾演「方仰天」一角，成功入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男主角」十強，力爭第四度稱帝。

TVB頒獎禮2025丨郭晉安三屆視帝成就輝煌

回顧郭晉安的演藝生涯，可謂是戰績彪炳。他曾三度榮登視帝寶座，分別於2003年憑《戇夫成龍》的「阿旺」一角首嚐視帝滋味，其後在2005年再憑《阿旺新傳》中同一角色第二度奪得「我最喜愛的男主角」，並於2014年以《忠奸人》的「高哲行」一角，第三度稱帝。若今次能再度獲獎，郭晉安將會打破紀錄，成為TVB史上首位四屆視帝。

TVB頒獎禮2025丨郭晉安曾被封張國榮接班人

郭晉安初出道時，因其俊朗外貌及與已故巨星張國榮有幾分相似，而被封為「張國榮接班人」。早在30多年前，郭晉安已憑古裝武俠劇在韓國闖出名堂，被當地傳媒譽為「古裝武俠劇美男演員」。

TVB頒獎禮2025丨郭晉安成上市公司非執董

近年，郭晉安在事業和家庭上都迎來轉變。早前郭晉安證實已離開效力多年的TVB，結束逾30年的合作關係。除了演藝事業，郭晉安亦積極在商界發展，他與胞姊郭致因共同創立的保健品品牌「草姬集團」去年成功上市，他更出任集團的非執行董事。

TVB頒獎禮2025丨郭晉安去年離婚

感情方面，郭晉安去年宣布與太太歐倩怡結束18年婚姻。他們育有一子一女，離婚後子女跟隨他生活。郭晉安曾在訪問中坦言，過去因控制慾強，令婚姻關係出現問題，離婚的經歷讓他重新審視及修正自己的缺點。此外，郭晉安亦曾與劉小慧有過一段情，更直認被蘇志威搶女友。近年外界都關注他的感情生活，一度傳出與陳曉華、莊子璇傳父女戀，但都一一被否認。

