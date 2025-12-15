Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝頒獎典禮2025丨陳曉華懶理朱敏瀚全力為「老公」郭晉安拉票 傅嘉莉心繫「刑偵」林保怡

影視圈
更新時間：22:15 2025-12-15 HKT
發佈時間：22:15 2025-12-15 HKT

首度躋身「最佳女主角」10強的陳曉華與傅嘉莉齊齊為頒獎禮造勢。陳曉華除了為自己打氣，陳曉華不忘為「老公」郭晉安拉票，笑說：「你哋當我『老公』流㗎？不過安哥聽到有啲尷尬，更『殊』咗我一聲！」問可會約安哥齊齊出席頒獎禮？陳曉華聲稱不知道對方行程。

陳曉華曾聽到羅子溢一番話，更需要對自己有信心，不想辜負《金式森林》劇組，但她同樣對對手們有信心。對於劇組指羅子溢呼聲高，她也很開心，但至於可會支持緋聞男友朱敏瀚？陳曉華笑言票源緊絀，「要投同劇嘅徐榮同羅天宇，仲有何廣沛！（公私分明？）我怕我嘅兒子們嬲！」

她指「最佳女主角」10強的入圍者有不同風格，女強人可以是佘詩曼和宣萱；有型的是劉佩玥；自己則是「破碎感」的代表；兩人又異口同聲表示，少了馬來西亞區獎項，的確是少了機會，只好繼續努力拉票。

另外傅嘉莉則對自己在《刑偵12》的角色充滿信心，因為這次角色是從演以來最喜歡的角色之一，視為演藝生涯中的重要突破。她表示雖期待上台發表感言，但也怕正式場合沒機會細說，故現在會先花心思準備戰衣，希望能進5強，在電視機的畫面可以靚些，家人們可以見到。此外，她亦公開支持《刑偵12》的林保怡。
 

