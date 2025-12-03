Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「離巢視帝」郭晉安一原因2個月激減10KG 玩命減肥導致留有後遺症：大家唔好試

影視圈
更新時間：20:00 2025-12-03 HKT
發佈時間：20:00 2025-12-03 HKT

現年61歲的視帝郭晉安，早前被發現其名字已不在TVB官網的藝員名單之列，隨即引發外界揣測結束多年的賓主關係，他上月（30日）親認已離巢TVB，令不少觀眾大感不捨，但他表示有適合的劇集亦會參與演出，同時預告會在不同的頻道與觀眾見面。郭晉安近年積極經營社交平台與粉絲保持互動，近日分享自己當年為了劇中角色的極速減肥方法，成功在兩個月激減10KG（約22磅），但同時為他帶來「後遺症」。

郭晉安減磅靠兩招

郭晉安在小紅書以「減完後方知健康最重要」作主題上載了一條影片，並表示當年拍攝劇集《致命復活》時，因應角色需要，必須要在短時間內減磅，最終以兩個月時間成功減掉10公斤。他透露其減肥方法主要靠兩招：1. 戒澱粉質： 完全停止進食米飯、麵包等澱粉類食物；2. 只吃水煮菜：每日只進食水煮的蔬菜，不食油、鹽、糖。

相關閱讀：TVB三屆視帝郭晉安承認離巢 與歐倩怡離婚後成筍盤轉跑道 變上市公司董事身家傳達五億

郭晉安奉勸大家多做運動

雖然郭晉安強調這個方法非常見效，能夠迅速達到減磅，但卻存在壞處，他指自己當時不能集中地去做事情，並在此奉勸大家跟自己用這個方法來減肥，並透露現階段的自己主要靠健身去增加肌肉量，吸收多點蛋白質，最後還寄語粉絲注意健康：「所以我奉勸大家盡量多做運動，少食多餐、同埋注意腸道健康。」

相關閱讀：郭晉安激罕談及歐倩怡  自認性格一缺憾令前妻無所適從  離婚改善跟大仔關係？

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
8小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
8小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
4小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
5小時前
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
2025-12-02 19:12 HKT
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
3小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
3小時前