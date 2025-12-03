「離巢視帝」郭晉安一原因2個月激減10KG 玩命減肥導致留有後遺症：大家唔好試

現年61歲的視帝郭晉安，早前被發現其名字已不在TVB官網的藝員名單之列，隨即引發外界揣測結束多年的賓主關係，他上月（30日）親認已離巢TVB，令不少觀眾大感不捨，但他表示有適合的劇集亦會參與演出，同時預告會在不同的頻道與觀眾見面。郭晉安近年積極經營社交平台與粉絲保持互動，近日分享自己當年為了劇中角色的極速減肥方法，成功在兩個月激減10KG（約22磅），但同時為他帶來「後遺症」。

郭晉安減磅靠兩招

郭晉安在小紅書以「減完後方知健康最重要」作主題上載了一條影片，並表示當年拍攝劇集《致命復活》時，因應角色需要，必須要在短時間內減磅，最終以兩個月時間成功減掉10公斤。他透露其減肥方法主要靠兩招：1. 戒澱粉質： 完全停止進食米飯、麵包等澱粉類食物；2. 只吃水煮菜：每日只進食水煮的蔬菜，不食油、鹽、糖。

郭晉安奉勸大家多做運動

雖然郭晉安強調這個方法非常見效，能夠迅速達到減磅，但卻存在壞處，他指自己當時不能集中地去做事情，並在此奉勸大家跟自己用這個方法來減肥，並透露現階段的自己主要靠健身去增加肌肉量，吸收多點蛋白質，最後還寄語粉絲注意健康：「所以我奉勸大家盡量多做運動，少食多餐、同埋注意腸道健康。」

