豪門新抱吳千語「下海」直播賺1.6億 百億老公施伯雄竟為慳錢坐經濟艙：用來投資

現年32歲的吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）在2023年12月結婚，兩人婚後更不時放閃。早前施伯雄為趕往現場支持老婆，在飛機上收看老婆的直播，被眼利網民發現他坐經濟艙，惹來網民熱列討論。

施伯雄機上睇老婆直播

在施伯雄上分享的影片，並以「誰在飛機上看千千直播」為主題，片中的他戴上口罩，坐在飛機上看着老婆吳千語的直播帶貨視頻，而他面前亦擺放有一份經濟客位的飛機餐，有網民就對這位百億富三代施伯雄坐經濟艙感到十分驚訝，並說：「居然坐的是經濟艙。」而施伯雄就大方回應寫道：「我想評論一下飛商務V經濟艙的個人看法，我每次坐兩小時航班選擇經濟艙省下的約500多美元，可以用來投資，（我去年飛了超過30萬公里，假如60%是短途飛行公里，你們可以算飛經濟艙剩下積累去投資的錢多少）。以7%的年回報率計算，這正是資本增值的方式。」不少網民亦紛紛大讚他的回應十分得體。

吳千語吸金力驚人

榮升百億新抱的的吳千語，近年還進軍直播帶貨行列，分享扮靚心得及日常生活，深受大眾歡迎。吸金力相當驚人的吳千語，在早前的直播更創下GMV（商品成交總額）突破1.5億人民幣（約1.66億港元），難怪被封為新一代「帶貨一姐」！

如此懂得計算的施伯雄，是畢業於美國喬治華盛頓大學，擁有國際關係及經濟學學位，畢業後曾在多間初創公司工作，2019年轉戰金融科技（Fintech）行列，被委任為高級副總裁，負責亞太區業務，2021年再帶領團隊進軍內地市場，現為亞太區總經理。

