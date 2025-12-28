37歲曾認整容女星爆遭前夫家暴  被撼頭埋牆飛垃圾桶  現任男友惹官非決心不離不棄

現年37歲的藝人裕美，近年因與林作的高調戀情而成為城中熱話。近日她接受訪問時，罕有地詳述了與前夫林恩浩的婚姻，並驚爆曾遭受家暴，被對方捉住「撼頭埋牆」，更表明現時與林作關係的底線，就是若林作不出手打她，她也願留低跟男朋友甘苦與共。

裕美婚姻僅維持三年

表示於當紅時間一年搵幾百萬、早前曾認整容的裕美，憶述與前夫林恩浩的婚姻僅維持了三年，婚後約一年半，兩人價值觀的巨大差異便逐漸浮現。她形容前夫「由細到大喺教會長大，冇乜點出嚟做過嘢」，與在娛樂圈打滾多年的她猶如活在兩個世界。

裕美曾被撼頭埋牆

裕美指，前夫飲醉後會「發酒癲」，不僅會睡在浴缸，更曾將一個垃圾桶在她面前飛過，令她憶起童年陰影。最嚴重的一次，是林恩浩一手捉住裕美的頭「撼頭埋牆」。裕美形容自己當時沒有感覺，整個人呆住，因為好難想像對方會這樣做。而這次經歷，成為了兩人關係破裂的關鍵。

裕美指前夫不尊重外母

最終讓裕美決心離婚的導火線，是前夫不尊重其母親。她憶述，前夫曾答應出席她媽媽的生日會，卻失約玩樂，直至凌晨三點才醉醺醺地出現。裕美表示，對方不尊重自己媽媽，除離婚之外別無選擇。

裕美欣賞林作對自己零要求

經歷了幾段感情後，裕美最終情定林作。她笑言，起初討厭林作，覺得他「個頭亂得咁緊要」。當初林作以「戀愛顧問」的身份為她解決感情煩惱，最終二人終走在一起。裕美表示欣賞林作聰明、鍥而不捨，而且讓她能全然做自己，並謂對方對自己零要求，即使自己發脾氣，林作也會讚她的惡樣「好靚」。

裕美願跟林作共患難

近年林作官非纏身，但裕美始終不離不棄，頻撲為男友打點，借錢交保釋金、到警署送叉燒飯。她坦言未有想過離開。她指對男朋友，就要跟對方一起面對生活難關，而她的底線就是別要出手打她，如果對方動粗，她會立即離開。

