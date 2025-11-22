裕美被指背叛五索另起爐灶？「7年枕邊人」林作揭露錢銀瓜葛內幕：從來都唔係一夥

「最強小三」「五索」鍾睿心（Rachel）因今年初被揭與已婚大生銀行主席馬清鏗育有四子女而一夜成名。五索未出名前，不時與好姊妹裕美和林作合作拍片放到社交網，不過成名後傳因與裕美反目，五索早前更拍片揭開與裕美反面真相並稱：「為咗錢呢我乜嘢都做得出㗎！」

林作為女友裕美澄清不實傳聞

林作今日（22日）聯同范德偉律師會見傳媒，主因是為女友裕美澄清網上不實傳聞。林作指出，近日網上出現關於裕美的一些與事實不符的討論，所以作為另一半的他做這件事最合適，加上事前他在網上表明，就事件獲得到一萬個Like便出來澄清，現在是兌現承諾，所以裕美今日未有現身。

相關閱讀：「最強小三」五索與裕美為錢反面？自認心腸惡毒爆決裂真相：我為咗錢乜都做得出

林作稱「五索」是透過自己認識裕美

近日五索與裕美傳出錢銀瓜葛等決裂傳聞，有指五索感到被裕美當作水魚後另起爐灶，林作指出是透過自己認識裕美，而五索代理美容産品最初是由裕美介紹，裕美沒有對方公司股份亦沒有收任何介紹費，最初更免費為對方拍片宣傳，所以不可說二人是合作，五索曾因資金不足向裕美借過十多萬元，但有借有還，林作稱，裕美如果一心另起爐灶，便無需借錢給五索，更說：「網上有人說裕美貪圖五索的錢，如果是真的便不會借錢，裕美不會將五索看成金山，只會幫助朋友，不是貪圖她有錢，純粹是人情幫五索做事。」

林作指裕美賣人情為五索美容產品宣傳

林作指出裕美後期有收取五索的一點宣傳費，並強調屬市場便宜價格，純粹賣人情，故網上被指「裕美在五索身上賺到好多錢」的說法完全不正確；另一重點，指裕美另起爐灶也不正確，因為從來不是一夥，裕美是幫助五索起機待她的生意上軌道之後，她才功成身退做自己的事。林作表示五索最初開公司的Logo、網站設計、產品拍攝等，是裕美通宵開工幫手只收幾百元，裕美為免與五索公司發展有衝突，自己作出很大犧牲推掉不少相關工作。問到五索經常炫富是否假象？林作稱，這個交由大家去判斷。

林作指初認識五索比較迷失

林作亦以7年枕邊人身份有資格評價裕美，指她是個很獨立、堅強、慷慨，非常闊佬，只是好想有自己事業的一個好人。林作透露，當初認識五索時，她是比較迷失想找到自己，林作當時是有給予她一些意見，但因為客戶私隱需要保密不能講出來，而裕美以女性角度去幫助她，認為女士需要有自己事業，從來無想過貪對方錢，林作感到，大家出來做生意，應該互相祝福，不應該踩低別人。

相關閱讀：「最強小三」創業吸金力強逆市擴張 一年內三級跳變商界奇才

林作稱打慣逆境波對案件不太擔心

此外，問到面對JPEX案件心情？林作表示，已進入司法程序不能作出任何評論，只能說，就如自己兩年前舉行大型記者會時所講的說話一樣，沒有東西需要再補充，又指自己是一個打慣逆境波成長的人，追問他是否很擔心？他說：「我不是一個很會擔心的人，因為擔心是你想控制而控制不到，但我有智慧分得清甚麼是控制得到，甚麼是控制不到。」另外，裕美早前在法庭門外被傳媒拍下的照片，令她感到很醜，林作表示，裕美真的因此而嬲，不過，他透露，亦因為那張相而吸引到廣告商鍾意，為裕美帶來一個廣告。