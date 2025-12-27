60歲劉嘉玲自爆驚人衰老症狀  神情黯然承認：真的年紀大了  同場影后一反應令人驚訝

現年60歲的金像影后劉嘉玲，與影帝梁朝偉結婚多年，一直是演藝圈的模範夫妻，形象高貴優雅。然而，近日她在內地真人騷《一路繁花2》中，罕有地與寧靜、張栢芝、劉曉CERRADO等女星聚餐時，大方自爆自己已出現「衰老症狀」，情況引發關注。

劉嘉玲：我真的年紀大了

在節目中，劉嘉玲坦言自己最近「老是重複講我自己的話」，更直認：「我覺得我真的年紀大了。」她生動地描述，有時候從房間走出來想找個東西，一轉身就忘了要找什麼，必須重新走回原地，才能想起要做的事情。她坦言這種「斷片」的情況讓她意識到自己年紀漸長，並詢問在場嘉賓有沒有類似經歷。

相關閱讀：劉嘉玲堡壘級豪宅迎聖誕節 名牌奢侈品裝飾巨型聖誕樹 屋內迷宮式間格大公開

劉曉慶安慰劉嘉玲

同場的71歲影后劉曉慶聽後，就馬上提出不同看法，安慰劉嘉玲。她認為這並非年齡問題，而是現代社會資訊爆炸的結果。劉曉慶說：「是因為現在世界上的各種信息太多了，我們的注意力很容易被中斷。」她解釋，由於每天要記掛的事情太多，例如明天的工作、今天的行程，大腦會自動忽略一些「當時不夠重要的東西」，才會出現這種暫時遺忘的情況。

劉曉慶：年齡根本不是問題

劉曉慶更鼓勵大家說：「年齡根本不是問題。」她指出，現在的生活水平和醫療條件，與她們父母那個年代完全不同，不能同日而語。她認為劉嘉玲遇到的狀況，許多年輕人也會發生，不必過於憂慮。

相關閱讀：劉嘉玲認曾有更心動的人！驚爆「梁朝偉也不是那麼好」 洩36年情路心聲：他是最XX我的