Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

60歲劉嘉玲自爆驚人衰老症狀  神情黯然承認：真的年紀大了  同場影后一反應令人驚訝

影視圈
更新時間：20:30 2025-12-27 HKT
發佈時間：20:30 2025-12-27 HKT

現年60歲的金像影后劉嘉玲，與影帝梁朝偉結婚多年，一直是演藝圈的模範夫妻，形象高貴優雅。然而，近日她在內地真人騷《一路繁花2》中，罕有地與寧靜、張栢芝、劉曉CERRADO等女星聚餐時，大方自爆自己已出現「衰老症狀」，情況引發關注。

劉嘉玲：我真的年紀大了

在節目中，劉嘉玲坦言自己最近「老是重複講我自己的話」，更直認：「我覺得我真的年紀大了。」她生動地描述，有時候從房間走出來想找個東西，一轉身就忘了要找什麼，必須重新走回原地，才能想起要做的事情。她坦言這種「斷片」的情況讓她意識到自己年紀漸長，並詢問在場嘉賓有沒有類似經歷。

相關閱讀：劉嘉玲堡壘級豪宅迎聖誕節 名牌奢侈品裝飾巨型聖誕樹 屋內迷宮式間格大公開

劉曉慶安慰劉嘉玲

同場的71歲影后劉曉慶聽後，就馬上提出不同看法，安慰劉嘉玲。她認為這並非年齡問題，而是現代社會資訊爆炸的結果。劉曉慶說：「是因為現在世界上的各種信息太多了，我們的注意力很容易被中斷。」她解釋，由於每天要記掛的事情太多，例如明天的工作、今天的行程，大腦會自動忽略一些「當時不夠重要的東西」，才會出現這種暫時遺忘的情況。

劉曉慶：年齡根本不是問題

劉曉慶更鼓勵大家說：「年齡根本不是問題。」她指出，現在的生活水平和醫療條件，與她們父母那個年代完全不同，不能同日而語。她認為劉嘉玲遇到的狀況，許多年輕人也會發生，不必過於憂慮。

相關閱讀：劉嘉玲認曾有更心動的人！驚爆「梁朝偉也不是那麼好」 洩36年情路心聲：他是最XX我的

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
5小時前
張學友雙手出現明顯離奇狀況？  或預示肝膽功能出問題  近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現明顯離奇狀況？  或預示肝膽功能出問題  近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
9小時前
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
11小時前
專家分析長者性需求被忽視。中新社
高齡HIV︱北京8旬翁與保母發生性關係染病 專家：長者性需求被忽視
即時中國
9小時前
警員到場調查。楊偉亨攝
珍惜生命│31歲男疑被騙走10萬意難平 寶達商場平台墮下送院不治
突發
7小時前
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影視圈
10小時前
「交通風紀」以牙還牙 辣招對付港鐵除鞋翹腳女 網民學到重點：輕輕撩撥
「交通風紀」以牙還牙 辣招對付港鐵除鞋翹腳女 網民學到重點：輕輕撩撥｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
2025-12-26 12:06 HKT
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
即時中國
13小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
10小時前