李嘉欣聖誕性感讀經驚艷全場  低胸喱士貼身上衣成焦點  支援患癌人士人美心善

現年55歲、素有「最美港姐」之稱的李嘉欣，自1988年摘下香港小姐后冠後，美貌至今仍是城中傳奇。她於2008年與富商許晉亨結婚並育有一子，家庭生活幸福美滿。適逢聖誕佳節，李嘉欣近日出席聖誕頌歌音樂會，其絕美狀態再度驚艷全場，一身性感又不失高貴的裝扮成為現場焦點。

李嘉欣性感讀聖經

李嘉欣在聖誕夜更新IG發布美照，並寫道：「我有幸參加了幾週前在瑪吉聖誕頌歌音樂會上舉行的聖經朗讀會，這場音樂會旨在支持受癌症影響的人」。從照片可見，李嘉欣當天出席莊嚴的聖誕頌歌音樂會，並上台朗讀聖經。她身穿一件紫黑色系的精緻刺繡短外套，配上一條帥氣的黑色皮裙及同色系皮靴，整體造型彰顯出低調而高貴的品味。然而，最令人驚喜的是她內搭的衣著，一件黑色的低胸緊身上衣，胸前的喱士（蕾絲）透視設計若隱若現，大膽地展現出她保養得宜的性感好身材，散發着成熟女性的野性與自信魅力。

李嘉欣不辱「最美港姐」稱號

儘管已年屆55，李嘉欣的樣貌與身材依然處於巔峰狀態。在鏡頭下，她的臉部皮膚緊緻飽滿，絲毫看不見皺紋，膚質皮光白滑，歲月彷彿沒有在她身上留下任何痕跡。此外，她的身材長年保持纖瘦，四肢勻稱，身上沒有一絲贅肉，流露出健康的美感。李嘉欣今次亮相，再次證明了她保養得宜，無論是凍齡的顏值還是玲瓏有致的身材，都可謂美不勝收，「最美港姐」的稱號，果然絕非浪得虛名。

