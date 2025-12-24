Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

王祖藍好友罹難得熱心人義助辦理身後事 喬宏遺孀小金子來港獻唱

影視圈
更新時間：14:15 2025-12-24 HKT
發佈時間：14:15 2025-12-24 HKT

王祖藍以「藝人之家」成員身份出心出力，為《普世平安星光夜音樂會》（23日）忙不停，談及舉辦是次音樂會，他感到開心、感動，首要是現在全場爆滿，「唔使破產，唔會蝕得太多。」

憂阮兆祥「封埋扮嘢」令「福祿壽」拆夥

是次演唱會得到許多歌手支持，包括來自台灣的黃國倫及90多歲的喬媽（小金子）來港獻唱，王祖藍稱這場地沒有傷健設施，故需要許多壯男幫助坐輪椅的喬媽上台，也花了半個小時處理。談及王祖藍好友葬身大埔宏福苑火災的善後情況，他表示感恩香港有許多熱心人士義助為死者辦理身後事，至少讓家屬不用擔心。另外獲得善長人翁的支持，送贈了逾千張門票予宏福苑災民的家屬、義工、輔導員、消房及救護員等相關人士觀看音樂會。

此外，王祖藍、李思捷和阮兆祥組成的「福祿壽」剛傳出成員之一阮兆祥「封咪」唔做DJ的消息。王祖藍稱，阮兆祥經常想「轉玩法」，形容對方「家大業大」，可能工作真的太煩重，稱無論他去到那裏，都是一名開心果；他說：「我哋『福祿壽』一定會聚埋，佢而家係『封咪』，唔好『封埋扮嘢』呀，佢封埋扮嘢嘅話，我同思捷點算？」

相關文章︰宏福苑五級火｜王祖藍證好友罹難 含淚憶從失聯到盼望遺體完整心碎過程：需要接受事實

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
8小時前
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅 妻子爆閨房樂：他真的很強 曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
4小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
23小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
19小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
21小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
18小時前
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
影視圈
5小時前