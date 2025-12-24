王祖藍好友罹難得熱心人義助辦理身後事 喬宏遺孀小金子來港獻唱

王祖藍以「藝人之家」成員身份出心出力，為《普世平安星光夜音樂會》（23日）忙不停，談及舉辦是次音樂會，他感到開心、感動，首要是現在全場爆滿，「唔使破產，唔會蝕得太多。」

憂阮兆祥「封埋扮嘢」令「福祿壽」拆夥

是次演唱會得到許多歌手支持，包括來自台灣的黃國倫及90多歲的喬媽（小金子）來港獻唱，王祖藍稱這場地沒有傷健設施，故需要許多壯男幫助坐輪椅的喬媽上台，也花了半個小時處理。談及王祖藍好友葬身大埔宏福苑火災的善後情況，他表示感恩香港有許多熱心人士義助為死者辦理身後事，至少讓家屬不用擔心。另外獲得善長人翁的支持，送贈了逾千張門票予宏福苑災民的家屬、義工、輔導員、消房及救護員等相關人士觀看音樂會。

此外，王祖藍、李思捷和阮兆祥組成的「福祿壽」剛傳出成員之一阮兆祥「封咪」唔做DJ的消息。王祖藍稱，阮兆祥經常想「轉玩法」，形容對方「家大業大」，可能工作真的太煩重，稱無論他去到那裏，都是一名開心果；他說：「我哋『福祿壽』一定會聚埋，佢而家係『封咪』，唔好『封埋扮嘢』呀，佢封埋扮嘢嘅話，我同思捷點算？」

