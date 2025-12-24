Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

45歲「失婚金像影后」突然暴瘦惹憂心  着鬆身衫難掩突變身形  精神萎靡苦惱官司纏身？

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-24 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-24 HKT

現年45歲的香港金像影后張栢芝，近年將事業重心轉往內地，人氣不減，更傳坐擁高達10億人民幣身家。然而，事業得意的她近日卻官司纏身，被追討巨額賠償，或因此壓力巨大，身心狀態備受關注。有網民近日在新加坡偶遇張栢芝，她明顯暴獲精神萎靡，實在令人憂心。

張栢芝難掩憔悴

有網民在新加坡機場偶遇張栢芝，並將合照分享至社交平台。照片中，張栢芝的最新狀態引起粉絲極大憂慮。從照片可見，她頭戴啡色Cap帽、眼鏡及藍色口罩，將整張臉「包到冚」，打扮極為低調。雖然她親切地與粉絲合照，擺出勝利手勢，但口罩上方露出的雙眼卻難掩疲態，眼神憔悴，昔日神采不再。

相關閱讀：張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？

張栢芝突然暴瘦

更令人憂心的是她明顯暴瘦的身形。她身穿一套極為寬鬆的黑色長袖衣褲，試圖遮掩身形，但反而更顯其骨感輪廓。她露出的手腕和手指關節分明，纖細得彷彿一折就斷，整個人瘦了一大圈，與過往的健康形象判若兩人，落寞之情溢於言表，激瘦的模樣令人心酸。

張栢芝官司纏身壓力大？

張栢芝的憔悴狀態，不禁讓人聯想到她近期的困境。早前她在內地綜藝節目《一路繁花2》中，無預警自爆早已立下遺囑，消息震撼全場。如今又身陷官司風波，雙重壓力下，難怪身心俱疲。粉絲們看到照片後紛紛表示心痛，留言希望她能保重身體，好好吃飯，早日解決煩惱，重新展現昔日的光彩。

相關閱讀：劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光

