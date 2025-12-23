陳自瑤爭獎花絮照盡騷迫爆上圍 動作可愛如少女 性感挑戰女配角獎一安排有暗示？
更新時間：17:30 2025-12-23 HKT
發佈時間：17:30 2025-12-23 HKT
現年44歲的TVB一線花旦陳自瑤 (Yoyo)，近年憑藉精湛演技和凍齡美貌，人氣持續高漲。自早前宣佈「一個人的旅行」後，其婚姻狀況再度成為城中熱話，但似乎未受外界紛擾影響，專注於事業發展。最近她憑藉在《刑偵12》的出色表現，成功入選《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女配角」十強，事業再創高峰。
陳自瑤宣傳片坐C位彰顯地位
在早前釋出的頒獎禮宣傳片中，Yoyo的地位顯而易見。在一眾藝人當中，她被安排坐在最矚目的「C位」氣場十足，莫非是她可以順利獲獎的暗示？而她的一身性感造型當然亦成為焦點。當天她身穿一襲純白色緞面低胸晚裝，設計大膽，「中門大開」的剪裁將其豐滿的上圍和完美的胸型展露無遺，極度吸睛。裙擺的高衩設計更是焦點所在，讓她一雙白滑修長的逆天美腿若隱若現，每走一步都散發著致命的性感魅力。
陳自瑤超性感晚裝好吸睛
陳自瑤近日在IG上分享了當天拍攝的花絮照片，再次驚艷全城。照片中的她，時而倚靠在龍紋浮雕牆邊，擺出專業的模特兒甫士，眼神嫵媚，盡顯成熟女性的自信與優雅；時而坐在金色椅子上，翹起雙腿，將長腿優勢發揮到極致，畫面美得讓人窒息。
陳自瑤表情動作如少女
然而，這輯花絮照最讓人驚喜的，是陳自瑤在極致性感之外，不經意流露出的滿滿少女感。其中幾張照片捕捉到她開懷大笑、用手掩嘴偷笑的可愛模樣，表情俏皮純真，就如少女一樣。這種集性感、高貴與甜美可愛於一身的獨特氣質，在44歲的她身上完美融合，再次證明歲月未曾在她身上留下任何痕跡。
