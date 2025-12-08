TVB「人夫視帝」北上長住跟家人分隔兩地  被捕獲頹爆吸煙心事重重  明顯消瘦令人擔心

現年42歲、TVB兩屆視帝王浩信（Vincent），近年將事業重心轉移至內地，和屢傳婚變的妻子陳自瑤和女兒長時間分隔兩地，積極參與劇集及綜藝節目，事業發展穩步上揚。最近，他終於在內地迎來新機遇，於新電影《重出江湖》中再次擔正「男一」，讓期待已久的粉絲們興奮不已。為配合角色，王浩信更特意染上一頭搶眼的白金髮，新造型獲粉絲大讚型格十足。不過他近日就被捕捉到於樓梯上頹爆吸煙，粉絲們都怕他壓力爆煲。

王浩信吸煙心事重重

近日有網民在社交平台分享了一張偶遇王浩信的照片，於照片中，王浩信身穿黑色皮褸配黑褲，將白金髮束成小髻，獨自一人頹然坐於樓梯間。只見他彎着腰，一手拿着點燃的香煙，另一手則盯著手機，神情落寞，木無表情的樣子看似心事重重，充滿負面情緒。照片曝光後，隨即引來不少網民揣測，認為王浩信可能是因為重回男主角之位，感到壓力過大，才會需要躲起來吸煙冷靜自己，排解心中鬱悶。

王浩信為新戲搏盡

不過，正當粉絲為偶像擔憂之際，有眼利的網民在照片中發現了關鍵細節。王浩信當時手上拿着的是一部早已過時的舊式摺疊手機，與他日常使用的智能手機截然不同。網民因此推斷，王浩信並非真的情緒低落，而極有可能是正在拍攝電影場景，他當時的神情和動作，都只是在演繹角色。

王浩信獲讚一秒入戲

這個發現讓不少人大讚王浩信演技專業，「一秒入戲」，即使在鏡頭外也完全沉浸在角色狀態中。從網民分享的其他片場照片可見，王浩信確實正在拍攝一場告別式的場景，更顯清瘦，相信是為角色努力維持最佳狀態。

