陳自瑤性感出浴照超吸睛  開窗零遮掩浸浴一部位超白滑  單人旅行坦蕩蕩獲封零濾鏡女神

現年44歲的TVB一線花旦陳自瑤 (Yoyo)，自早前宣佈「一個人的旅行」後，其婚姻狀況再度成為城中熱話。陳自瑤今日於IG投下震撼彈，上載數張在超靚美景酒店內拍攝的出浴照大派福利，旋即引發網民暴動。

陳自瑤性感胴體零贅肉

照片中，Yoyo身處雅緻的浴缸中，享受著悠閒的泡浴時光。雖然她身上包裹著毛巾，但豐滿的上圍和纖細的腰肢若隱若現，勾勒出「纖穠合度」的完美S曲線，身上看不見一絲贅肉，體態保養得宜，完全不似已為人母。其中一張照片，她更將一雙白滑修長的玉腿輕輕搭在缸邊，畫面引人遐想，性感指數爆燈，可謂美不勝收。因為陳自瑤今次所住的酒店是位於崖邊，故此不用擔心被偷窺，所以不用拉上窗簾。

陳自瑤無懼零濾鏡示人

更讓網民驚嘆的是，Yoyo此次的照片幾乎沒有使用任何美顏濾鏡，大方展示最真實的自己。在柔和的自然光下，她肌膚白皙緊緻，吹彈可破，臉上掛著甜美滿足的笑容，高顏值經得起高清鏡頭的考驗。大批網民湧入留言區，瘋狂稱讚她是「吃了防腐劑的美女」，並封她為「零美顏女神」，直指她由內到外都散發著自信女人的光芒。

陳自瑤享受單身之旅

日前陳自瑤在帖文中寫道：「去自己想去的地方，看自己想看的風景」，似乎非常享受這次的單身之旅，懶理外界對其婚變的猜測。

