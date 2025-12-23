Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB「拜金花旦」轉跑道 豪門夢碎淡出幕前吸金力強 生活奢華寬敞豪宅意外曝光

影視圈
更新時間：15:00 2025-12-23 HKT
發佈時間：15:00 2025-12-23 HKT

快將47歲的廖碧兒（Bernice），近年積極經營紅酒生意，成為酒界女強人，早前還到香港大學院擔任講師，與學生分享投資之道。聖誕節將至，廖碧兒即使有多忙碌，最近在家中添置巨型聖誕樹，還落手落腳布置一番！

廖碧兒紅衣添氣氛

昨日（22日），廖碧兒在IG分享了一條布置聖誕樹的影片，並發文寫道：「It’s beginning to look a lot like Christmas…」影片中的廖碧兒穿上甚有節日氣氛的紅色上衣、灰色長褲，頭上亦戴着聖誕頭箍，赤腳在家中走來走去，而地板上放滿聖誕裝飾，見她來來回回不停把裝飾均勻地掛在聖誕樹上，期間亦不忘望鏡頭伸脷扮鬼臉，直至大功告成，她就坐在聖誕樹前自拍，可見其客廳相當寬敞；另一日就跟爸爸媽媽拍照分享成果。除了獲不少粉絲讚好之外，其好友鍾嘉欣亦有留言：「So warm and happy」！

相關閱讀：廖碧兒做講師全英語授課身材大走樣 自我介紹「TVB明星」 網民：我們都認不出她是誰

廖碧兒積極發展紅酒生意

廖碧兒自2001年奪得《國際華裔小姐競選》冠軍後加入娛樂圈，曾參演《皆大歡喜》系列、《律政新人王》、《妙手仁心III》等經典劇集，亦因拍劇先後與劉愷威及陳豪傳出緋聞。她在2011年離巢TVB後淡出幕前，並遠赴法國並考獲品酒師牌，成為專業評酒師的她，早前豪花千萬元在法國購買酒莊，積極發展紅酒生意。今年初更獲法國政府授予勳章，以表揚她對推廣紅酒的貢獻。

相關閱讀：46歲廖碧兒豪食魚子醬做宵夜 食相慘被網民嘲中年發福變「發脤劉穎鏇」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
6小時前
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
2025-12-22 15:31 HKT
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
22小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
樓市動向
9小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
22小時前
河南梁先生的妻子及一對年幼子女，7月時被其「沙煲兄弟」殺害。
河南「滅門」案︱愛妻及年幼子女被殺 疑兇竟是兒時玩伴
即時中國
2025-12-22 08:30 HKT
TVB禁愛令發功！何沛珈阮浩棕兩年情斷 《東周刊》獨家直擊女方憔悴狀態突然情緒激動
TVB禁愛令發功！何沛珈阮浩棕兩年情斷 《東周刊》獨家直擊女方憔悴狀態突然情緒激動
即時娛樂
5小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
2025-12-22 12:52 HKT