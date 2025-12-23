前TVB「拜金花旦」轉跑道 豪門夢碎淡出幕前吸金力強 生活奢華寬敞豪宅意外曝光

快將47歲的廖碧兒（Bernice），近年積極經營紅酒生意，成為酒界女強人，早前還到香港大學院擔任講師，與學生分享投資之道。聖誕節將至，廖碧兒即使有多忙碌，最近在家中添置巨型聖誕樹，還落手落腳布置一番！

廖碧兒紅衣添氣氛

昨日（22日），廖碧兒在IG分享了一條布置聖誕樹的影片，並發文寫道：「It’s beginning to look a lot like Christmas…」影片中的廖碧兒穿上甚有節日氣氛的紅色上衣、灰色長褲，頭上亦戴着聖誕頭箍，赤腳在家中走來走去，而地板上放滿聖誕裝飾，見她來來回回不停把裝飾均勻地掛在聖誕樹上，期間亦不忘望鏡頭伸脷扮鬼臉，直至大功告成，她就坐在聖誕樹前自拍，可見其客廳相當寬敞；另一日就跟爸爸媽媽拍照分享成果。除了獲不少粉絲讚好之外，其好友鍾嘉欣亦有留言：「So warm and happy」！

廖碧兒積極發展紅酒生意

廖碧兒自2001年奪得《國際華裔小姐競選》冠軍後加入娛樂圈，曾參演《皆大歡喜》系列、《律政新人王》、《妙手仁心III》等經典劇集，亦因拍劇先後與劉愷威及陳豪傳出緋聞。她在2011年離巢TVB後淡出幕前，並遠赴法國並考獲品酒師牌，成為專業評酒師的她，早前豪花千萬元在法國購買酒莊，積極發展紅酒生意。今年初更獲法國政府授予勳章，以表揚她對推廣紅酒的貢獻。

